Cancelan concierto de Larry Hernández en Tijuana: ‘Íbamos a estar pegándole al valiente’

Las autoridades de Tijuana cancelaron el concierto que el cantante Larry Hernández ofrecería el pasado 31 de diciembre para festejar el Año Nuevo en la ciudad fronteriza.

El evento –que estaba planeado para llevarse a cabo en la Casa Blanca Centro de Espectáculos– tuvo que ser suspendido por supuestas amenazas de explosivos.

En un video, el intérprete de canciones como ‘Ojalá que te vaya mal’ detalló que tanto él como su equipo están bien y se disculpó con los seguidores que asistirían a su show.

“Desafortunadamente por los hechos que acaban de suceder en el lugar donde me iba a presentar esta noche, es imposible presentarnos, el evento queda cancelado por el gobierno”, dijo.

¿Qué pasó previo al concierto de Larry Hernández?

En las redes sociales circularon videos con un operativo de seguridad en donde la policía local, elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE) resguardaron el sitio, en donde las personas que se encontraban cerca fueron desalojados.

Se reportó que varios hombres a bordo de un vehículo en movimiento lanzaron 3 granadas en las inmediaciones del lugar, aunque no se confirmó la detonación.

Larry comentó que no estaba presente en ese momento y negó que fuera una agresión directa hacia su persona. En el pasado, otros artistas que han tenido que cambiar sus planes de presentarse en Tijuana han sido Peso Pluma y Fuerza Regida tras la aparición de aparentes amenazas con narcomantas.

Larry Hernández habló de su concierto cancelado en Tijuana. (Foto: Instagram @larryhernandez)

Esto dijo Larry Hernández tras la cancelación de su concierto

Hernández aseguró que no tiene información “sobre si las granadas eran de verdad, eran de mentiras, no estallaron”, pero el cantante apoyó la decisión de no llevar a cabo el concierto al argumentar que primero está la seguridad de los involucrados.

En una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, explicó que son cosas que están fuera de su alcance. “Para qué íbamos a estar pegándole al valiente”.

“Se especulan muchas cosas, siempre que he ido a Tijuana me ha ido muy bien”, agregó el cantautor de 46 años, quien se ha hecho famoso por ponerle voz a géneros de corridos, banda y norteño.