Demandan (otra vez) a Sean Combs por abuso: Todas las acusaciones de violencia sexual vs. ‘Diddy’

De nueva cuenta, el rapero Sean ‘Diddy’ Combs fue señalado de haber abusado sexualmente de una menor de edad en 2003, cuando él tenía 34 años. Y de nueva cuenta, el también productor negó todos los señalamientos en su contra no solo de esta demanda, sino de todas las que han surgido en su contra.

Hace algunas semanas se ‘desataron’ una ola de denuncias en Nueva York por casos de abuso sexual y acoso, donde Combs fue uno de los demandados por más de una mujer, entre ellas su expareja, la cantante Cassie.

Esta es la cuarta demanda en las últimas semanas contra el cantante de ‘I’ll Be Missing you’, quien sigue negando categóricamente todos los cargos de los cuales es acusado.

'Puff Daddy' ha negado todas las acusaciones en su contra. (Foto: Instagram / @diddy)

La última demanda contra Sean Combs

Recientemente, una mujer más salió a denunciar a ‘Diddy’ por haberla violado en 2003, cuando ella tenía 17 años y él le doblaba la edad. En dicho acto, habrían participado otras dos personas.

Según informa la revista Rolling Stone, la víctima, quien prefirió mantenerse en el anonimato, fue trasladada en un jet privado desde Michigan hasta el estudio del rapero en Nueva York, y ahí fue violada por tres personas, entre ellas Combs y el presidente de Bad Boy Entertainment, Harve Pierre.

En su testimonio la mujer asegura que fue sometida a “copiosas cantidades de drogas y alcohol” y que los hombres se turnaron para violarla en un baño del estudio.

'Diddy' agredió sexualmente a varias mujeres, según las demandas en su contra de las últimas semanas. (Foto: AP / Evan Agostini/Invision)

Cassie demandó a Sean ‘Diddy’ Combs por agresión sexual

Antes de la demanda que se dio a conocer esta semana, se hizo pública la que Casandra Ventura, mejor conocida como Cassie, hizo en contra de su expareja, quien la habría agredido de diversas formas a lo largo de 13 años aproximadamente, de 2005 a 2018.

La cantante explicó en su demanda, interpuesta gracias a la ley de Supervivientes Adultos del estado de Nueva York, que poco después de conocerse, en 2005, cuando tenía 19 años y él 37, entró al sello musical de Combs, Bad Boy Records.

Entre otras cosas, acusa al ejecutivo musical de haberla inducido al consumo excesivo de alcohol y drogas, forzarla a tener sexo con otros hombres y grabar dichos encuentros, según información de The New York Times.

Además, la habría violado en 2018, cuando el productor entró a la fuerza a su departamento, situación que la llevó a terminar con todo tipo de relación, incluyendo a profesional.

Cassie sufrió diversos abusos por parte de Sean Combs. (Foto: Instagram / @cassie)

Las otras demandas contra Sean ‘Diddy’ Combs por agresión sexual

En el marco de la misma ley de Nueva York bajo la cual se amparó Cassie, otras dos mujeres denunciaron a finales de noviembre al rapero por haberlas agredido sexualmente en hechos distintos, aunque en uno de ellos también hay una quinta víctima.

Una de ellas fue interpuesta por una mujer identificada como Joi Dickerson, quien dijo tener 19 años al momento de ser agredida por ‘Diddy’ en 1991.

De acuerdo con su relato, aceptó encontrarse con el productor en un restaurante de Harlem, Nueva York, y después de su cita, Sean la “drogó intencionalmente”, la llevó a su casa y la habría agredido sexualmente.

Además, Combs habría grabado lo anterior para enviarlo posteriormente a algunos colegas de la industria, lo que impactó de forma negativa en Dickerson.

Sean Combs fue denunciado de cometer múltiples tipos de abuso contra diferentes mujeres. (EFE)

La otra denuncia contra el cantante fue de una mujer que prefirió mantenerse en el anonimato, acusándolo tanto a ‘Diddy’ como al cantante de R&B, Aaron Hall, de agredirla sexualmente a ella y a una amiga después de un evento musical entre 1990 y 1991.

Seam Combs tenía alrededor de 21 cuando ocurrieron estos hechos. La demanda sugiere que tanto la demandante como su amiga fueron obligadas a tener relaciones sexuales con el rapero bajo los efectos del alcohol. Cuando Aaron Hall llegó a su casa, también participó en la agresión sexual.

Además, días después Combs la habría buscado para agredirla y asfixiarla hasta el punto de perder el conocimiento porque, según dice la demanda, él tenía miedo de que lo ocurrido días atrás fuera revelado a la mujer con quien salía en ese entonces.

‘Diddy’ reacciona a denuncias por agresión sexual

Tras las denuncias en su contra interpuestas en las últimas semanas, el productor se pronunció a través de sus redes sociales, asegurando que no había cometido ninguno de los actos por los que fue señalado en las últimas semanas.

“Es suficiente. Durante las dos últimas semanas, me he sentado en silencio y he visto cómo la gente intentaban difamarme, destruir mi reputación y mi legado”, expresó Combs en un breve comunicado, y alegó que hará lo posible para que su nombre e imagen no sean marcados.

Publicación de Diddy en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

“Permítanme ser absolutamente claro: yo no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad”, agregó ‘Diddy’ en una publicación que ya alcanza más de 113 mil ‘me gusta’ en Instagram.