Muere Denny Laine, guitarrista de Paul McCartney & Wings, a los 79 años

El músico Denny Laine, quien fue guitarrista de Paul McCartney en la agrupación Wings, murió a los 79 años en so hogar acompañado de su esposa, Elizabeth Hines.

Este 5 de diciembre, por medio de las redes sociales de Denny Laine, Elizabeth Hines publicó un mensaje en el que reveló que su esposo falleció tras batallar por un tiempo contra un padecimiento conocido como enfermedad pulmonar intersticial:

“Mi querido marido ha fallecido en paz esta mañana temprano. Estaba junto a su cama, tomando su mano mientras le ponía sus canciones navideñas favoritas... yo seguí poniéndole canciones navideñas mientras ha estado en la unidad de cuidados intensivos con un respirador esta última semana”.

La esposa de Denny Laine compartió que estaban seguros de que el guitarrista se recuperaría de su estado, pero con el paso del tiempo sus pulmones se debilitaron.

“Luchaba todos los días. Era tan fuerte y valiente que nunca se quejaba. Lo único que quería era estar en casa conmigo y con su gatito Charley, tocando su guitarra”, se puede leer en el comunicado, Hines agradeció el apoyo de los doctores y pidió a los fanáticos del músico que dieran espacio para el duelo.

Comunicado de la muerte de Denny Laine. (Foto: Facebook / @Denny Laine)

Paul McCartney se despide de Denny Laine

Ante la noticia del fallecimiento de Denny Laine, Paul McCartney publicó un comunicado en sus redes sociales en el que lamentaba el hecho y se despedía del guitarrista:

“Me entristece mucho saber que mi excompañero de banda, Denny Laine, ha muerto. Guardo muy buenos recuerdos de mi época con Denny: desde los primeros días en que The Beatles hacían giras con los Moody Blues”.

Fotografía de Denny Laine en su juventud. (Foto: Facebook / @Paul McCartney)

Paul McCartney aprovechó el mensaje para señalar que la primera banda de Denny y The Beatles “se respetaban y se divertían mucho”, además de que ambos músicos colaboraron en crear nuevas canciones.

“Él y yo escribimos juntos algunas canciones, la más exitosa de las cuales fue ‘Mull of Kintyre’, un gran éxito en los setenta. Nos habíamos distanciado, pero en los últimos años conseguimos restablecer nuestra amistad y compartir recuerdos de nuestros tiempos juntos”, puntualizó Paul McCartney.

El ex Beatle finalizó su mensaje en redes sociales enviando su apoyo a Elizabeth Hines y despidiéndose de Denny Laine.

Mensaje de Paul McCartney sobre la muerte de Denny Laine. (Foto: Facebook / @Paul McCartney)

¿Quién fue Denny Laine?

Denny Laine, cuyo verdadero nombre era Brian Frederick Hines, fue un músico originario de Birmingham, Reino Unido, que nació en 1944.

Desde una edad muy temprana Laine se interesó por la industria musical, a mediados de la década de los 60 consiguió incursionar de manera profesional con Denny And The Diplomats; sin embargo, su salto a la fama no fue con esa banda.

Denny Laine consiguió amasar su popularidad cuando se unió a The Moody Blues, como uno de los vocalistas, y lanzaron sencillos como: ‘Go Now!’, ‘The story in your eys’, ‘Legend of a mind’, entre otros.

Laine estuvo con The Moody Blues hasta 1966, ya que tuvo un desacuerdo creativo con los demás miembros del grupo. Tras su salida, intentó formar otras bandas y empezar su carrera de solita, pero no alcanzo el mismo éxito.

Denny Laine fue un guitarrista originario de Reino Unido. (Foto: Facebook / @Denny Laine)

En 1971, Denny Laine en conjunto con Paul McCartney, época en la que The Beatles se había separado, formaron una de las bandas más reconocidas de Reino Unido llamada Paul McCartney and The Wings que contaba con la presencia de artistas como Henry McCullough, Steve Holley, Joe English, entre otros.

A pesar del éxito de Paul McCartney and Wings, el grupo se disolvió en 1981. Desde aquel entonces, Denny Laine se mantenía trabajando en su carrera como solista, incluso participó en algunas presentaciones musicales en los años previos a su muerte.