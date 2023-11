Héctor Benavides entrevistó a The Beatles: Así fue el encuentro entre ‘El Arqui’ y la banda

Este 13 de noviembre se dio a conocer la muerte de Héctor Benavides, famoso arquitecto que dedicó gran parte de su trayectoria a los medios de comunicación y la conducción de programas de televisión.

“Con profunda tristeza comparto que nuestro adorado papá, el arquitecto Héctor Benavides, acaba de fallecer, rodeado del amor de su familia y en paz, te extrañaremos por siempre papá”, escribió su familia en una publicación a través de la cuenta de X de ‘El Arqui’.

Entre las anécdotas más destacadas de su carrera en medios de comunicación, además de haber ganado un Récord Guinness, fue entrevistar a The Beatles cuando se encontraban en el auge de su carrera musical.

Tras recibir precisamente este reconocimiento, compartió una serie de pensamientos, y entre ellos recordó la vez que entrevistó al cuarteto de Liverpool.

Héctor Benavides en 1965, año en que entrevistó a The Beatles. (Foto: X / @Arq_Benavides)

Héctor Benavides hizo un concurso para ver a The Beatles

“Mi última entrevista que también se recuerda fue con Los Beatles, una promoción que el señor don Francisco González autorizó que regaláramos tres boletos con derecho a ver uno de los conciertos en el Coliseum de Houston, antes de que construyeran el Astrodome”, explicó ‘El Arqui’ para sus compañeros de Multimedios, donde colaboró por muchos años.

Esto ocurrió el 19 de agosto de 1965, que cayó en jueves. En una entrevista para el programa Volumen 2, de la misma empresa, explicó que todo comenzó como parte de un concurso que le propusieron hacer.

“Un buen señor, don Ramiro Sandoval que era un publicista muy creativo en esos aquellos años, un día platicando nos dijo: ‘Oiga, a usted que le gusta la música de The Beatles’, porque tocábamos mucho a The Beatles, teníamos la hora de The Beatles a las 6 de la tarde, y me dice: ‘Van a venir Los Beatles aquí a Houston, ¿por qué no hace un concurso y se lleva a algunos muchachos?’”, explicó.

Después de recibir aquella idea, realizó el concurso con el que buscaban premiar a tres jóvenes regiomontanos para que pudieran acudir al concierto de la agrupación.

“Hicimos una promoción en la RG; cuando ya estaba yo por irme al otro canal quise cerrar bien para dejar una buena impresión, e hicimos un concurso para llevar a tres jóvenes con boletos de entrada al auditorio Sam Houston. Era viaje pagado, de aquí de Monterrey a Houston, luego entrar al concierto de The Beatles”, dijo.

The Beatles alcanzó la fama en países como Reino Unido y Estados Unidos. (Foto: Instagram / @thebeatles)

Sin embargo, solo pudo acudir una persona por cuestiones de tiempos, aunque los demás fueron premiados con el equivalente al costo de los boletos y entradas al show. Al sitio también lo acompañaron Julián Villarreal y Juan Medina.

¿Cómo fue que se dio la entrevista entre Héctor Benavides y The Beatles?

En la anécdota que relató Héctor Benavides, dijo que un buen amigo suyo llamado Martin Taylor le consiguió acreditaciones de prensa para la conferencia que darían The Beatles antes de su show.

“Entramos junto con él a la conferencia de prensa. Y fuimos los únicos afortunados, los únicos que íbamos de México”, aseguró, y después mostró una foto de dicha conferencia en la que aparecen John Lennon, Ringo Starr, George Harrison y Paul McCartney, con el que tuvo oportunidad de platicar.

El integrantes de The Beatles al que Héctor Benavides tenía más cerca era Paul McCartney. (AP / Archivo)

“Ahí se ve donde le estamos mostrando el periódico El Porvenir que era el de ese tiempo con el desplegado que decía: ‘Ellos los conocerán’. Entonces a Paul le llamó mucho la atención y se puso a platicar con nosotros”, compartió Benavides con una gran sonrisa.