¿De qué murió Shane MacGowan, cantante y líder de The Pogues, a los 65 años?

El cantante irlandés Shane MacGowan, líder de The Pogues, murió la madrugada del 30 de noviembre a los 65 años, confirmó la banda de punk-folk y su esposa, Victoria Mary Clarke.

MacGowan había salido el 22 de noviembre del Hospital St. Vincent’s, en Dublín, luego de recibir tratamiento para una infección, por lo que “murió pacíficamente a las 3:30 con su esposa y su hermana a su lado”, dice el comunicado publicado en redes sociales, en donde afirman que se le leyeron oraciones en sus últimos momentos de vida.

“No hay manera de describir la pérdida que siento y el anhelo de una sola de sus sonrisas que iluminaron mi mundo”, detalló Clarke.

Una de las reacciones fue la del presidente de Irlanda, Michael D. Higgins. “Shane será recordado como uno de los más grandes letristas. Tantas de sus canciones serían poemas perfectamente elaborados, pero eso nos habría privado de la oportunidad de escucharle cantarlas”, aseguró.

La agrupación The Pogues confirmó la muerte de su líder Shane MacGowan. (Foto: EFE)

Los problemas de salud de Shane MacGowan

El año pasado, Shane fue diagnosticado con encefalitis viral, un padecimiento que causa inflamación en el cerebro. Desde 2015 se mantenía en silla de ruedas luego de romperse la pelvis.

Sin embargo, parte de sus padecimientos se relacionan a sus excesos con las drogas y el alcohol, como los implantes dentales que recibió al perder los dientes por sus adicciones.

¿Quién fue Shane MacGowan?

MacGowan nació en Kent, Inglaterra, el 25 de diciembre de 1957, luego de que sus padres emigraran. Su primer reconocimiento fue a los 13 años, cuando ganó un premio del Daily Mirror y una beca en la academia Westminster, de la que expulsado por fumar.

En 1982 fundó The Pogues, que lograron popularidad gracias a su primer álbum Red Roses for Me (1984), entre otros siete discos en su carrera con canciones como ‘Fairytale of New York’ o ‘Waxie’s Dargle’.

Fue condecorado en 2018 por su trayectoria con un homenaje en Irlanda, cuando cumplió 60 años, con un concierto en el National Concert Hall de Dublín. En 2020 se estrenó su documental Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan.

*Con información de EFE.