Raúl Sandoval aspiraba a papel de Pedro Infante en bioserie: ¿Se enceló de Mario Morán?

El cantante Raúl Sandoval, quien hace unas semanas fue detenido en un aeropuerto por broma ‘de muy mal gusto’, formará parte del elenco de Se llamaba Pedro Infante, la bioserie enfocada en el ídolo de la música mexicana.

Aunque hasta ahora se desconoce cuál será el papel del exparticipante de La Academia, lo cierto es que él aspiraba al protagónico: quería encarnar al ‘Ídolo de Guamúchil’, tanto así que incluso modificó su dentadura para tener mayor parecido.

A pesar de dichos esfuerzos, el papel fue encarnado por el actor Mario Morán, quien asistió a la presentación del primer capítulo, realizada hace unos días y a dónde también acudió Sandoval.

¿Qué opina Raúl Sandoval sobre la actuación de Mario Morán en bioserie de Pedro Infante?

En dicha presentación, misma a la que acudieron diversos medios, abordaron a Raúl Sandoval y le preguntaron su opinión sobre el hecho de que Morán fuera quien diera vida a Pedro Infante en la bioserie.

“Se logró tu objetivo, aquí está tu serie que tanto buscabas”, dijo como si le hablase a Mario. “Y hecha por un gran actor. Mario lo hizo increíble y hoy me siento orgulloso de ser su amigo, de haber estado con él en este proyecto”, señaló el cantante.

Mario Morán en entrevista por bioserie de Pedro Infante. (Instagram / @_mariomoran)

De igual forma, se dijo feliz de haber estado cerca de Morán al momento de trabajar en la producción de TelevisaUnivisión, que se estrenará este 1 de diciembre a través de Vix+.

“Me siento agradecido de estar aquí y de verlo de cerca y de haber estado ahí”, agregó.

¿Raúl Sandoval se enceló de Mario Morán por papel de Pedro Infante?

Contrario a lo que muchos especulan, Raúl Sandoval no se siente molesto ni celoso por el hecho de que Morán tuviera el papel al que él había aspirado por varios años.

“No, no tiene por qué haber celos, al contrario, me siento agradecido de estar aquí y de verlo de cerca y de haber estado ahí, de haberlo visto caracterizado, veías a Pedro Infante ahí, es increíble, es magia”, dijo el también actor.

A pesar de su deseo por dar vida al ‘ídolo de México’, el cantante recalcó que, más que celos, siente agradecimiento por hacer tenido la oportunidad de participar en el proyecto.

Raúl Sandoval en premier de bioserie de Pedro Infante. (Instagram / @raul_sandoval777)

“Nadie me lo quitó, esas cosas son de Dios y yo siempre me he sentido agradecido por lo que Dios me da y eso es lo mío. Lo que es tuyo nadie te lo quita, y lo que no, pues nunca fue. Entonces yo tengo muy claro eso”, finalizó.