Roberto Palazuelos habla de su casa en Acapulco tras huracán ‘Otis’: ‘Llevo una semana devastado’

“Está golpeada, pero no tanto”, explicó el actor y empresario Roberto Palazuelos en relación con el estado de su hogar en Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán ‘Otis’ a finales de octubre.

La noche del pasado 25 de octubre, el fenómeno natural conocido como ‘Otis’ pisó tierra en la costa de Acapulco como un huracán de categoría cinco. A través de redes sociales, varios internautas que experimentaron el desastre evidenciaron la forma en la que algunos espacios fueron destruidos.

Destaca que algunos sitios, como el hotel Princess, sufrieron daños por el paso de ‘Otis’. Asimismo, los hogares de algunas personas se vieron afectados, como el de Roberto Palazuelos.

¿Qué dijo Roberto Palazuelos sobre su casa en Acapulco?

El pasado 31 de octubre, en conversación con De Primera Mano, Roberto Palazuelos se sinceró sobre el estado en el que se encuentra su casa por el paso del huracán ‘Otis’.

“Está golpeada, pero no tanto, la voy a levantar rápido. No se rompió nada de las estructuras, creo que me protegió la montaña... creo que fue lo que me salvó”, explicó el actor cuando se le preguntó por su hogar.

Palazuelos reveló que su hogar no sufrió daños significativos e hizo un llamado a los habitantes de Acapulco que están buscando reconstruir sus hogares tras el huracán.

Roberto Palazuelos habló sobre la situación de su casa en Acapulco. (Foto: Instagram / @hotelvipmx)

“Mandarle un llamado a la gente que, cuando remodelen, esta vez ya remodelen sus casas diseñadas para huracán”, mencionó Palazuelos, quien reveló que su residencia en Cancún cuenta con estructuras especializadas para aguantar ciertos desastres naturales.

El empresario explicó la forma en la que se encuentra su estado emocional desde el desastre natural que azotó a Guerrero: “llevó una semana devastado con el ánimo muy bajo... te da una impotencia. A mi casa me tardé ocho días en llegar con sierras para poder pasar. Lo que sí te puedo decir es que me da mucho gusto, que veo que mucha gente quiere Acapulco”.

¿Qué está haciendo Roberto Palazuelos en Acapulco?

Aparte de hablar sobre la situación de su hogar, Roberto Palazuelos hizo un llamado para que se apoye a las víctimas de Acapulco con víveres, como alimento para bebés.

De igual manera, el conductor de Hotel VIP reveló, en aquella conversación, que para apoyar a las víctimas del huracán, su primero se dirige a la zona afectada para montar unas cocinas para apoyar sirviendo alimentos.

El empresario Roberto Palazuelos reveló sus planes para cuando tenga la oportunidad de ir a Acapulco. (Instagram: @robertopalazuelosbadeaux)

“Te platico que mi primo, Eduardo, va con un convoy con unas cocinas... van a montar desayunos para más de diez mil personas y comidas diario”, reveló Palazuelos, quien mencionó que este apoyo se está realizando con apoyo de algunas fundaciones.

Además del apoyo de su primero, Roberto Palazuelos explicó que tiene planes de ir a Acapulco para apoyar con herramientas para limpiar la zona afectada: “En lo personal estoy esperando a que se ponga más tranquila la seguridad, voy a llegar con diez motosierras para ayudar a estar cortando cosas y demás”.