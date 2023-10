Will Smith reacciona a declaraciones de Jada Pinkett Smith sobre su separación

Will Smith argumentó que las palabras de Jada Pinkett Smith por su libro 'Worthy' lo despertaron. (Foto: EFE)

Will Smith reaccionó a las recientes declaraciones de la actriz Jada Pinkett Smith, con motivo del lanzamiento este 17 de octubre de su libro de memorias titulado Worthy, al asegurar que lo habían ayudado a “despertar”.

El intérprete en Hombres de Negro, quien protagonizó una polémica en la entrega de los premios Oscar en 2022 al darle una cachetada a Chris Rock luego de una broma, mandó un correo electrónico al New York Times para explicar su sentir.

“Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional. Y es muy fácil perder la sensibilidad ante sus matices ocultos y su belleza sutil”, escribió.

También argumentó que se dio cuenta de que su hasta ahora esposa ha vivido “una vida más al límite”, por lo que pudo conocer que es más “resistente, inteligente y compasiva” de lo que había imaginado.

Will Smith y Jada Pinkett llevan separados desde 2016. (Instagram: @willsmith)

¿Qué dijo Jada Pinkett Smith?

En algunas entrevistas previas a la edición del material que repasa su vida y su relación con el actor, Pinkett Smith reveló que desde 2016 han estado haciendo una vida separada, por lo que llevan más de 6 años en esa situación.

En una plática con Today, afirmó que entonces la pareja decidió este acuerdo luego de sentirse “agotados de intentarlo” y de permanecer en una fantasía “de lo que pensábamos que debería ser la otra persona”.

Es por ello que le sorprendió que Smith la llamara públicamente su esposa al gritarle a Rock. Asimismo, se defendió sobre que en ningún momento lo engañó cuando se relacionó con el cantante August Alsina.

Desde que se casaron, en 1997, han sido blanco de rumores de separación en diversas ocasiones. Confesó que no estaban listos para darlo a conocer y que no había pensado en firmar el divorcio porque era una promesa que no podía romper.