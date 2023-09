Luis de Llano Stevens responde a acusaciones de supuesto fraude: ‘Se lanzó sin autorización’

Luis de Llano Stevens no confirmó los conciertos de Ricky Martin, de acuerdo con sus declaraciones. (Facebook / Luis David de Llano Stevens)

La familia De Llano sigue involucrada en problemas legales: Ahora, Luis De Llano Stevens fue señalado de presunto fraude millonario por un empresario oaxaqueño. No obstante, el hijo del famoso productor de Timbiriche ya salió a dar réplica.

“Quiero aclarar que no he cometido ningún fraude, lo he dicho muchas veces: ‘fraude’ es una palabra muy grande”, señaló en primera instancia el hijo de Luis de Llano Macedo en un video difundido a través de Ventaneando.

Dinero que Luis de Llano Stevens recibió fue por otros eventos

De Llano Stevens aseguró que, si bien recibió dinero de Hafid Alonso, quien se dedica a producir espectáculos musicales, este fue por concepto de otros eventos en los que habían trabajado anteriormente, no precisamente por los conciertos de Ricky Martin.

“Él ha dicho que me ha depositado dinero, efectivamente: estos eventos (y no estoy hablando del de Ricky Martin, estoy hablando de todos los demás eventos), y tengo comprobantes puntuales que indican en dónde fue a parar (el dinero)”, explicó.

Luis David, CEO de Showex Entertainment, señaló que a él solo lo contrataron para llevar a los artistas al sitio en donde se presentarán.

Luis de Llano Stevens también está relacionado con el medio del espectáculo. (Facebook / Luis David de Llano Stevens)

Empresario Hafid Alonso se precipitó en anunciar las fechas: Luis de Llano Stevens

Asimismo, el hijo del exproductor de Timbiriche señaló que, en realidad, apenas iniciaban las negociaciones para contactar a Ricky Martin con su gira sinfónica, por lo que no había nada asegurado y las fechas que le dieron a Alonso fueron solo tentativas.

“Estaban apenas armando la gira, en la cual no tenían especificado las rutas ni las maneras de trabajar, el mes de septiembre ya se está decidiendo que van a venir a México y posiblemente una de las fechas que les puede tocar es una fecha que nos indicaron”, aseguró De Llano Stevens.

De acuerdo con la versión del hijo de Luis de Llano, el empresario oaxaqueño se precipitó al anunciar las fechas y sobre todo realizar la venta de entradas, pues era algo que todavía no estaba confirmado ni por él, ni por Show Play, empresa manejada por Giselle Marín, que también se involucró en la negociación.

“Ahí el empresario Hafid se empezó a acelerar un poquito, le dije: ‘No te adelantes porque este es un artista internacional, no se hace si no se ha firmado el contrato’. Él se lanzó con su boletera a venderle a los oaxaqueños sin autorización”, sentenció.

Luis De Llano Stevens aseguró ser intermediario en medio de la demanda por los conciertos de Ricky Martin en México. (Foto: Facebook Luis David De Llano Stevens)

Empresario evitó mostrar quién le había autorizado salir a anunciar el evento

De Llano Stevens agregó que, cuando se le preguntó a Hafid Alonso por la autorización para hacer un anuncio oficial de Ricky Martin en Oaxaca, este evitó mostrarla tanto a él como a Marín, de Show Play.

“Precisamente la señora Giselle Marín (le llamó) pidiéndole al señor que le exhiba su contrato y que quién le había autorizado para salir o vender esa fecha, ya que esa fecha estaba comprometida para otro lugar, y que no se la dio”, dijo.

Después de esto, Luis David de Llano Stevens asegura que ya no se involucró en las negociaciones.

De Llano Stevens habría estafado a un empresario con 11 millones de pesos. (Foto: Facebook / Luis Davis de Llano Stevens)

¿A cuánto asciende la demanda de Hafid Alonso contra Luis de Llano Stevens?

De acuerdo con el abogado de Alonso, la demanda asciende a 11 millones de pesos, dinero que su cliente habría depositado en tres cuentas diferentes: la del hijo de Luis de Llano, la de Giselle Marín y la de la empresa de espectáculos.

Además, solicitaba una indemnización por el daño a su imagen que provocó vender boletos de un evento que no estaba confirmado, a pesar del depósito que le hizo.