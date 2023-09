Rafael Herrerías reclama al papá de ‘Checo’ Pérez que hable sobre vida privada de Luis Miguel

Rafael Herrerías no quiere que Antonio Pérez Garibay hable sobre la vida privada de Luis Miguel. (Foto: Cuartoscuro / Instagram @luismiguel @aperezgaribay)

El empresario Rafael Herrerías es uno de los mejores amigos de Luis Miguel, por lo que cuestionó a Antonio Pérez Garibay, papá del piloto Sergio ‘Checo’ Pérez, quien ha declarado sobre la relación que actualmente tiene ‘El Sol’ con la española Paloma Cuevas.

Luego de que el político asegurara que ya hay anillo de compromiso, Herrerías salió en defensa de ‘El Sol’, quien se caracteriza por la privacidad que guarda de su vida privada.

“Pero el papá de ‘Checo’, ¿quién es para decirlo?. El papá de ‘Checo’ es un político que está haciendo carrera, que cuide a su hijo, que le está yendo fenomenalmente, y él que se cuide. Si quiere ser gobernador que no ande diciendo cosas que no debe decir”, dijo ante las cámaras de Ventaneando.

Además, dudó de la cercanía que el representante de Morena mantiene con el cantante de ‘Ahora te puedes marchar’. “Yo me llevo muy bien con él, pero no sé que (él) sea amigo cercano de Luis Miguel eh”, añadió.

Rafael Herrerías y Antonio Pérez Garibay coincidieron en un evento. (Foto: Instagram @rafael_herrerias @aperezgaribay)

Antonio Pérez Garibay y Rafael Herrerías coinciden en evento

Ambas personalidades acudieron a una alfombra roja, pero ahora Pérez Garibay decidió no dar comentarios de LuisMi y siguió el consejo de ser más cuidadoso con lo que ‘ventila’.

“Yo no soy el vocero de Luis Miguel, se los he dicho mil veces, ni tampoco soy el vocero de ‘Checo’ Pérez. Ustedes me preguntan y yo les respondo lo que yo tengo en mi corazón, pero en lo personal soy muy respetuoso y jamás intervendré en eso”.

También le dio su lugar a Herrerías como “el mejor amigo de Luis Miguel en este país” y, ante todos los presentes, lo cuestionó sobre quién fue la persona que unió la vida del intérprete con la diseñadora. “Yo presenté a Luis Miguel con la familia Ponce, Paloma y Enrique (su exesposo)”.