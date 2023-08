Muere Ron Cephas Jones, actor de ‘This Is Us’ y ‘Mr. Robot’: ‘No actuar me parecía peor que la muerte’

Ron Cephas Jones era más conocido por su papel en 'This Is Us' como William Hill. (Foto: 'This Is Us').

Ron Cephas Jones, famoso actor recordado por su papel como William Hill en la serie This Is Us, murió a los 66 años, luego de enfrentar por años una enfermedad en la cual su mayor motivación para recuperarse siempre fue la actuación.

“Toda mi vida ha sido el escenario. La idea de no volver a actuar me parecía peor que la muerte”, confesó a Entertainment Weekly en mayo de 2022.

Este sábado su muerte fue confirmada mediante un comunicado de su representante a medios estadounidenses como People y Variety:

“A lo largo de su carrera, su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón fueron sentidos por cualquiera que tuviera la suerte de conocerlo. La belleza interior y el alma de Ron quedaron patentes ante la enorme audiencia gracias a su actuación en This is Us, ganadora de varios premios Emmy”.

¿Quién era Ron Cephas Jones?

Jones nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 8 de enero de 1957, comenzó su carrera en el Nuyorican Poets Cafe, un foro para la poesía, la música, el hip hop, las artes visuales, la comedia y el teatro en Nueva York.

Su carrera en televisión lo llevó a ganar dos Emmy, mientras que por su actuación en Broadway fue nominado recientemente al Tony y premio Drama Desk por su papel en Clyde’s.

En This Is Us, Jones interpretó a William Hill, el padre biológico de Randall Pearson (Sterling K. Brown), por el que ganó un Emmy como actor invitado en 2018 y otro en 2020, su hija Jasmine Cephas Jones (a quien tuvo con la cantante de jazz británica Kim Lesley) también obtuvo un Emmy ese año.

Ron Cephas Jones en The Blacklist, donde fue el doctor James Covington. (Foto: Instagram / @cephasjaz).

Su amor por la actuación lo llevó a tener alrededor de 50 créditos en películas, series y más, como:

Mr. Robot

Papeles recurrentes en La Ley y el orden

The Blacklist

Banshee

The Get Down

Luke Cage

Better Things

Dog Days

Venom

The Holiday Calendar

Ron Cephas Jones y su hija Jasmine ganaron el Emmy el mismo año. (Foto: Instagram / @cephasjaz).

¿De qué murió Ron Cephas Jones?

Según dijo su representante a People, el intérprete falleció debido a un problema pulmonar que lo afectaba desde hace tiempo.

En 2021, Ron contó a The New York Times que enfrentaba en secreto una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluso recibió un doble trasplante de pulmón en 2020. Se apresuró a reponerse para llegar al papel de Clyde’s que lo llevo a la nominación de un Tony.

En mayo de 2022, Jones habló con Variety sobre su regreso como William a This Is Us: “Al final... cuando William está justo ahí y él tiene este pequeño y hermoso monólogo en el que ves la cara de William iluminarse con esta idea de que el final es una especie de principio”.

“Y de eso trata el monólogo, de que los finales pueden ser hermosos. Si los aceptas como son, no siempre son tristes, pueden ser muy hermosos”, agregó.