Galilea Montijo revela cómo enfrenta su divorcio: ‘No puedo encerrarme en casa’

Luego de que Galilea Montijo anunciara su divorcio de Fernando Reina, la conductora asegura que es en su trabajo que encuentra fuerzas para afrontar la difícil situación personal por la que actualmente está transitando.

Montijo dijo sentirse agradecida por todos los días poder hacer lo que le gusta tras la ruptura, por lo que es frente a las cámaras donde recobra fuerzas. “En estos momentos en el trabajo me estoy refugiando, que es algo que amo. No puedo encerrarme en casa”, dijo en entrevista con People en Español.

Otra de las iniciativas es ayudarse de un profesional, por lo que sigue acudiendo a sus sesiones de terapia. “Siempre he creído que la terapia es un diccionario que tenemos los seres humanos, porque muchas veces te hacen ver otras cosas, se vuelven como tu conciencia de alguna manera”, añadió.

Además de su primogénito Mateo, ve a Alexis y Claudio, los hijos de Reina producto de su relación con Paola Carus, como sus propios hijos, por lo que niega los rumores alrededor de su separación.

“Claro que es doloroso para todos. Dejamos de tener esta rutina o ciertas cosas que hacíamos juntos, pero saben que por separado van a contar con cada uno de nosotros (…) Mateo está toda la semana conmigo y con su papá. Yo a veces voy a verlo. Estamos muy pendientes de Mateo. Si algo tenemos claro es que lo primero son nuestros hijos”, contó.

Así se siente Galilea Montijo tras su separación

Montijo reveló que en las últimas semanas ha estado involucrada en una “montaña rusa de emociones” por los cambios en su vida.

“Nunca pensé que un divorcio fuera tan difícil y tan doloroso. Cambia tu vida por completo, cambia tu rutina por completo. Un día estás bien, dos no, tres no. Una semana dices: ‘ya pasó’, y otra vez vuelves, pero creo que te hace madurar, no lo veo como un fracaso en la vida”, reflexionó.