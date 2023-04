Bruce Willis y Demi Moore se 'estrenan' como abuelos: Así luce la bebé de Rumer Willis

En medio del complicado momento que vive la familia de Bruce Willis por el panorama del actor, quien se retiró de la actuación por un problema de salud, el nacimiento de la primogénita de su hija mayor Rumer Willis con Derek Richard Thomas ha traído alegría tanto a su vida como a la de la actriz Demi Moore.

La primera nieta de ambos nació el pasado 18 de abril, según informó Rumer en sus redes sociales con una foto de la bebé y el siguiente mensaje para presentar a Louetta Isley Thomas Willis. “Eres pura magia. Naciste en casa el martes 18 de abril. Eres más de lo que podíamos soñar”, escribió.

El histrión -que se enfrenta a un diagnóstico de afasia y demencia frontotemporal- estaría contento con la llegada, según informó su esposa Emma Heming en uno de sus comentarios. " Dios mío, la amamos tanto”, junto a emoticones con caras de corazones, al afirmar que las noticias sobre bebés son felices y los tenían entusiasmados.

La ahora abuela, Demi Moore, tampoco dudó en dejar una felicitación. “Puro amor para este pajarito”. A ella se unieron Sharon Stone, Hilary Duff, Melanie Griffith, Olivia Munn y Eiza González: “¡¡¡Qué sueño!!!! felicidades chicos, los quiero mucho a los dos” le dedicó a la actriz de 34 años y el músico y productor estadounidense.

Rumer Willis presentó a su hija, la primera nieta de Bruce Willis y Demi Moore. (Foto: Instagram @rumerwillis)

Arnold Schwarzenegger no ha podido hablar con Bruce Willis

El actor Arnold Schwarzenegger compartió que le gustaría mantener una plática con Bruce Willis, con quien compartió créditos en The Expendables (2010) y The Expendables 2 (2012), pero no ha podido ya que el actor está en su casa rodeado por su familia.

“Creo que Bruce está muy aislado, pero aún no he tenido la oportunidad de hablar con él”, le dijo a Fox News Digital cuando fue cuestionado sobre su colega en el cine de acción.