Emma Heming habla del cumpleaños 68 de Bruce Willis: ‘Dolor todos los días, empecé el día llorando’

“Así que hoy es el cumpleaños de mi esposo, empecé la mañana llorando, lo puedes notar por mis ojos hinchados”, dice en un video la modelo Emma Heming, esposa de Bruce Willis. Este 19 de marzo, el actor cumple 68 años en medio de una delicada situación médica.

Hace un año, en marzo de 2022 se anunció el retiro de Bruce Willis, luego de que fue diagnosticado con afasia, y hace unas semanas se dio a conocer que también padece demencia frontotemporal (conocida como FTD).

Emma y Bruce tienen dos hijas con el actor, Mabel y Evelyn, esta mañana subió un video a su Instagram donde dice cómo ha sido vivir este proceso de enfermedad con el intérprete de Sexto sentido:

“Solo que pienso que es importante que vean todos los lados de esta situación, hay personas que me escriben mensajes o me dicen: ´Oh, eres tan fuerte, no sé cómo lo haces’... Estoy a cargo de dos niñas pequeñas, entonces hay algunas veces en nuestras vidas que tenemos que ponernos los pantalones y hacer lo que tenemos que hacer, y eso, es lo que estoy haciendo”.

Asimismo, mencionó que esta fecha ha sido muy complicada por todas las emociones y que grabar videos es como “clavarse un cuchillo en el corazón”: “Todos los días… dolor todos los días, y hoy realmente estoy sintiéndome así en su cumpleaños”.

La modelo agradeció quienes le mandan mensajes de alieno, además, compartió un video con recuerdos en familia con Bruce: “Él es puro amor. Es tan amado. Y lo estaré amando siempre. Feliz cumpleaños, querido. Mi deseo de cumpleaños para Bruce es que continúen manteniéndolo en sus oraciones y más altas vibraciones porque su sensible alma de Piscis lo sentirá. Muchas gracias por amarlo y cuidarlo también”.

Bruce Willis y Emma Heming Willis (Foto: Instagram emmahemingwillis)

¿Qué enfermedades tiene Bruce Willis?

Afasia

Primero el intérprete de Pulp Fiction fue diagnosticado con afasia, de acuerdo con la Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición, es un trastorno que puede causar problemas con destrezas como la expresión, la comprensión, la lectura y la escritura.

Además, algunas de las personas que sufren de ella pueden desarrollar otros problemas relacionados como la disartria, apraxia, o problemas de deglución.

Entre los síntomas se encuentran problemas para entender un lenguaje largo, encontrar las palabras para expresar una idea o la utilización de palabras sueltas.

Los pacientes pueden también intercambiar los sonidos o las palabras, colocarlas en un orden equivocado, omitir palabras cortas, conectar palabras inexistentes o inventar unas nuevas al comunicarse.

Demencia frontotemporal

En tanto, la demencia frontotemporal es un término que se usa generalmente para agrupar trastornos que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, suele confundirse con el Alzheimer.

Este tipo de demencia afecta al individuo en sus capacidades de comunicación, así como en las de socialización e incluso en la personalidad, volviéndolas agresivas o retraídas. No hay cura.

La esperanza de vida promedio de una persona que es diagnosticada con demencia frontotemporal es de 7 a 13 años después del inicio de los síntomas. La causa más común de muerte es la neumonía.