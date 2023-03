Ana Gabriel habla de su reacción en concierto tras el anuncio de su retiro: ‘Me volví endeble’

Ana Gabriel habló de la polémica que se suscitó el pasado fin de semana durante uno de sus conciertos en el KIA Fórum de Inglewood de San José, California, en donde supuestamente recibió abucheos por parte del público luego de hacer un comentario a favor de la marcha del INE.

Luego de media década de carrera artística, la cantante mexicana aseguró que se retiraría de los escenarios. “Yo creo que la gente sí está asustada de que me voy a retirar”, dijo entre risas a la periodista Jessica Maldonado.

“Lo que pasa es que todos se empiezan a confundir en San José, California, porque yo pedí la bendición al público, pero para la gira y esta gira ‘Por amor a ustedes’ terminará en julio”, añadió.

Ana Gabriel confiesa que “se volvió endeble”

La intérprete de canciones como ‘Simplemente amigos’ y ‘Quién como tú’ recordó cuando tomó el micrófono para afirmar que estaba cansada. “Me volví endeble ante una reacción que yo podía haber toreado de una manera más inteligente”, se confesó.

Asimismo, contó que es su forma de cantar lo que la ha mantenido vigente. “Hasta la fecha mi voz ha sido el arma más grande para no faltarle el respeto; no permití que me faltaran el respeto y pedí a la gente que no estaba a gusto que pidieran su dinero de regreso y podían irse a poner su CD a su casa, eso fue lo que pedí”.

La cantautora de 67 años quiso defender a la institución mexicana en medio de su show “porque de esa manera defendemos a México”, aunque su postura generó controversia y no se quedó callada.

“Tengo el derecho de vivir, de disfrutar a mi familia de otra manera”, argumentó ante el pedido de sus fans y los gritos de “no” luego del anuncio del próximo fin de su carrera. Horas después en redes sociales Ana Gabriel escribió que el público la puso en una situación difícil como ser humano y como cantante.