Minnie West se internará en un centro psiquiátrico tras muerte de su madre, Amparín Serrano

A dos meses de la muerte de Amparín Serrano, su hija Minnie West compartió a través de Instagram que ingresó a un hospital psiquiátrico para enfrentar la pérdida de su madre, que le causó estragos a su salud emocional.

Con una serie de fotos, la actriz de 29 años comunicó a sus seguidores que estará un mes en un centro donde recibirá ayuda psicológica para enfrentar el duelo por la muerte de Amparín, pues reconoce que necesita ayuda en ese ámbito.

“A algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mi me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental! Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda , yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola!”, escribió Minnie en Instagram.

De acuerdo con la primogénita de la diseñadora, algunas de las personas que ella ama fueron quienes la acompañaron a realizar su internamiento; en las imágenes que acompañan su publicación aparece una foto con su padre, David West, y otra con su novio, ‘Nacho’ Peregrin.

Minnie West pone ejemplo sobre la importancia de la salud mental

También reconoció que esta acción la tomó como un último recurso para aprender a sobrellevar su reciente pérdida, y quiso enviar un mensaje a sus seguidores acerca de la salud mental y de la importancia de reconocer cuando necesitas ayuda profesional.

“La salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla”, escribió la también productora de cine.

En sus historias de Instagram compartió algunos de los mensajes de apoyo que le han hecho llegar personalidades como Sandra Echeverría, Aislinn Derbez, Isabel Lascuráin, Linet Punte Ana Bárbara y Ángela Aguilar, por mencionar algunas.

De igual forma, subió un par de historias donde cuenta que la creadora de Distroller se ha hecho presente en su primer día de internamiento ya que aparecieron arcoíris en su cuarto.

Minnie relaciona a su madre con los pequeños arcoíris que se forman en algunos sitios por el reflejo de la luz del sol o en el cielo, lo cual ha compartido en más de una ocasión a través de publicaciones e historias en Instagram, por lo que estos toman un significado especial para ella.