Adam Levine: Dos mujeres más lo señalan de enviarles mensajes sugerentes

Después de que en días pasados una influencer llamada Sumner Sroh señalara a Adam Levine de haber mantenido una relación extramarital con ella y de querer ponerle su nombre al bebé que espera junto a su esposa Behati Prinsloo, el cantante ha sido señalado ahora de acoso a otras dos mujeres.

Gracias a un movimiento en redes sociales que comenzó con el hashtag ‘ExposeAdamLevine’, otras dos jóvenes modelos mostraron supuestas conversaciones que habrían mantenido con el líder de la agrupación Maroon 5, asegurando que si hacían eso público era en un acto de solidaridad a la esposa de Levine, quien es modelo de Victoria’s Secret.

Adam Levine es señalado de nueva cuenta por acoso a modelos

Una de las chicas que expusieron coqueteos por parte de Levine se llama Alyson Rosef, quien compartió a través de un video en TikTok supuestos mensajes directos que sostuvo con el vocalista de Maroon 5. Sin embargo, horas después este fue eliminado.

De acuerdo con lo declarado por Rosef, el mismo Adam admitió que no debería estar hablando con ella; no obstante, mantienen una conversación que habría subido de tono pero optó por no compartir más mensajes porque “no son apropiados” y “no se sentía cómoda publicando todo”.

“Muchas de mis amigas lo sabían y se sorprendieron”, dijo. “Supongo que si alguna otra chica ha experimentado esto con él… Creo que deberían publicarlo porque me siento muy mal por su esposa, y nadie se merece esto”, agregó.

Por su parte, otra modelo identificada como Maryka también compartió a través de unas historias de Instagram para mostrar los mensajes que presuntamente había tenido con el cantante de 43 años.

“Amigo, ¿no estás casado?”, respondió Maryka, a lo que Levine supuestamente dijo: “Sí, pero es un poco complicado. Las cosas se ponen difíciles”, expresó, insinuando que su matrimonio se encontraba en crisis.

Incluso, la joven identificada como comediante compartió que Adam le hacía ‘bromas’ subías de tono, mencionándole cosas de tipo sexual, como: “Distráete cog*endo conmigo”, además de enviarle videos sugerentes aceptando después haber cometido un error.

Al respecto, el cantante no ha hecho ningún tipo de declaración mas que la que hizo sobre los mensajes con Stroh, a quien le insinuó además que quería ponerle su nombre a su bebé que viene en camino.