Reina Isabel II: Los icónicos encuentros de la monarca con cantantes y artistas

Terminó el que fuera el mandato más largo en el Reino Unido a cargo de la Reina Isabel II, quien falleció este jueves a los 96 años. Durante las más de siete décadas que se mantuvo en el poder como cabeza de la familia real tuvo oportunidad de rodearse de algunas celebridades ya sea importantes cantantes o estrellas de Hollywood.

Su vida también fue tema de importantes producciones cinematográficas y de televisión, por lo que algunas actrices la encarnaron ante la pantalla. Repasamos los famosos que estrecharon su mano, intercambiaron palabras o le hicieron alguna reverencia durante su encuentro.

Paul McCartney

En 2012, el exintegrante de The Beatles saludó a la Reina Isabel II como parte de su Jubileo de Diamante, pero esta no fue la primera ocasión que se vieron las caras ya que en 1997 fue reconocido como ‘sir’ cuando fue nombrado como Caballero del Imperio Británico. En 2018 también le dio el título de “Acompañante de Honor” como reconocimiento a su contribución a la industria musical.

Madonna

En 2002 la cantante asistió a la premier de la película James Bond: Otro día para morir, que se llevó a cabo en el Royal Albert Hall, de Londres. Pero la anécdota se convirtió en un momento incómodo para ella al esperar su turno para saludarla, pues le preguntó: sonrió y preguntó: “¿Quién es usted?”, a lo que Madonna reaccionó con una risa nerviosa.

Angelina Jolie

La actriz Angelina Jolie conoció a quien fue la monarca más longeva en Reino Unido durante una visita al Palacio de Buckingham en 2014, cuando le otorgó el título honorífico con la cruz de la Orden San Miguel y San Jorge para reconocer el trabajo de quien forma parte del elenco de Eternals para detener la violencia sexual que se vive en zonas en guerra.

Lady Gaga

En 2009 la cantante Lady Gaga lució un traje látex en color rojo, atuendo que eligió para no pasar desapercibida en su encuentro con la reina en diciembre de 2009 durante el Royal Variety Performance, un evento anual al que suele asistir la familia real, por lo que una imagen del recuerdo la muestra haciendo una reverencia.

Marilyn Monroe

Otra de las grandes celebridades que se rindió a la monarca fue la estrella de Hollywood, Marilyn Monroe, a quien tuvo de oportunidad de conocer en 1956, cuando ambas tenían 30 años. Todo ocurrió durante la premier del filme The Battle of the River Plate, donde un video registra el momento en que se sonríen.

Elton John

La relación de Elton John con la realeza es estrecha, pues incluso cantó en el funeral de Diana de Gales. En 1998 le dio el nombramiento de ‘sir’, pero su relación no terminó allí ya que también estuvo presente, por ejemplo, en el 60 aniversario de su llegada al trono, en 2012.

Jennifer López

La reina recibió a JLO en Buckingham en el 2011, momento que fue recordado como parte del Jubile de Platino. Entonces la ahora esposa de Ben Affleck lució un vestido verde mientras le daba la mano.