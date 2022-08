Chico Che Chico honra el legado de su padre: ‘Es parte de la banda sonora del pueblo mexicano’

Chico Che fue un cantante mexicano que se ganó el cariño del pueblo con su carisma y supo reflejar una época a través de sus canciones en la década de los setenta y ochenta, por lo que a más de tres décadas de su muerte se le sigue reconociendo incluso por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con El Financiero, su hijo Roberto ‘Chico Che Chico’ contó cómo repercute en su familia ser referencia de Las Mañaneras con ‘Uy, qué miedo’. “Es algo que también a mí me hace dimensionar y entender que no era nada más un personaje que cantaba canciones chuscas y ya, sino que tenía una ideología y un trasfondo muy inteligente y muy acertado cuando las proponía”, reveló.

Quien le hace un homenaje a su padre –con overol incluido– recuerda el origen de la canción en los ochenta, así como la conciencia social detrás de ella. “Fue escrita cuando había otra crisis muy fuerte de devaluación del peso y situaciones sociales que él supo retratar en un tema irreverente, pero que es de otra época. Como los grandes cronistas narraba lo qué sucedía”, agrega quien presume que no es la primera de sus letras que se menciona para un tema nacional.

“Esa es la virtud de cuando un artista perdura en el tiempo. Las letras han demostrado que no envejecen, sino que son parte de la banda sonora del pueblo en México y no solamente las canciones sino las frases, porque cada vez que tiembla sale un meme de ‘¿dónde te agarró el temblor?’ o ‘Quén pompó’ se volvieron parte de la cultura. Lo que tienen en común es que es de Tabasco y me atrevo a decir que el cariño que la gente allá tiene de un personaje como Chico Ché es muy grande”, añadió.

El homenaje de Chico Che Chico a su padre

Tras coincidir en un evento en 2020 con Andrés Terrones es que nació la idea de conjugar el estilo de la Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda con el repertorio de Chico Che gracias a ‘Maria Cristina’, una de las colaboraciones como parte de un proyecto de versiones renovadas que lo ha llevado por distintos escenarios de la república mexicana.

“Han pasado tres décadas y hay otra generación para quienes esta música es nueva. Unos lo recuerdan, otros lo están conociendo igual que yo, porque no tenía la conciencia cuando era niño de quién era mi padre realmente. Lo puedo hacer ahora que él ya no está y eso para mí también es una experiencia nueva, ver que llega gente vestida de overol”.

Otro de sus sueños es poder usar la tecnología para unir su voz a la de Chico Che, algo que espera conseguir en un futuro cercano. De él recuerda poder pasar tiempo en sus vacaciones cuando estaba de gira por lo que, aunque murió cuando era un niño, sabe lo ocurrente y deportista que era, pues andaban en bicicleta.

“Gracias a él crecimos con instrumentos en la casa y ahí después nace el gusto primero de estudiar música y ahora este proyecto”, indicó quien se ha dedicado a la música a través de la publicidad, la docencia y el trabajo con otros grupos.