Mañanitas a la Virgen 2024: Itatí Cantoral y todos los artistas que cantan en la Basílica de Guadalupe

El que se fue a La Villa... escucha las tradicionales Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en vivo. Llega el Día de la Virgen 2024, con las peregrinaciones de miles de devotos que viajan a la Basílica de Guadalupe y, como cada año, artistas de diversos géneros musicales acuden al recinto religioso a dedicarle a ‘La Guadalupana’ sus canciones.

Este año tenemos un elenco de destacados cantantes encabezados por la actriz Itatí Cantoral, quien ha cantado a la Virgen en otros años.

¿Qué día y a qué hora se le cantan ‘Las Mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe?

La serenata a la Virgen de Guadalupe inicia el 11 de diciembre a las 23:00 horas. El evento se realiza en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, uno de los centros religiosos más importantes del mundo y que cada año atrae a millones de peregrinos.

Tras el canto de las mañanitas, se lleva a cabo una Misa Solemne presidida por el Venerable Cabildo de Guadalupe, con el Monseñor Efraín Mondragón al frente.

¿Quién canta ‘Las Mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe en 2024 y dónde ver?

El elenco de este año incluye a figuras destacadas de la música mexicana y del entretenimiento.

‘Las Mañanitas’ se transmiten en vivo por televisión abierta: Televisa, a través de Las Estrellas, N+ FORO, ViX, y su canal de YouTube; el especial de TV Azteca se emite en Azteca Uno, plataformas digitales y su app.

Con Televisa, los artistas confirmados para el programa especial de Las Estrellas son:

Lucero

Lucerito Mijares

Emmanuel

Daniela Romo

Sonora Santanera

Guadalupe Pineda

María Victoria

Aída y Valeria Cuevas

Ana Bárbara

Mariana Seoane

Isabel Lascuráin

Joss Álvarez

Carlos Rivera

En tanto, TV Azteca ha preparado su propia versión de Las Mañanitas, con:

Itatí Cantoral y su hija María Itatí

y su hija José Cantoral

La Adictiva

Rocío Banquells

Lorenzo Negrete

Carlos Alberto Velásquez

Mario Girón , Caro Heredia y Julio Ávila

, y Jessy Portillo, Brisa Santana y Ángel Eduviel

¿Cuándo fue la última vez que Itati Cantoral le cantó a la Virgen?

Itatí Cantoral cantó ‘La Guadalupana’ en 2016 durante un especial de Televisa; sin embargo, esta presentación se volvió viral por su peculiar entonación y gesticulación.

Ese momento ha sido comentado por la villana de María, la del barrio en programas como Divina Comida, en donde contó que dio su interpretación a las 2 de la mañana y reconoció que no ensayó:

“Lo hice muy mal y me dijeron: ‘Ya, muchas gracias’. Y le dije a la persona que iba conmigo: ‘Oye no, yo estaba probando, yo creo que quedó pésimo, muy mal. ¿No puedo hacerlo otra vez? (…) y me dijo: ‘Ni te preocupes, Itatí, quedó muy bien. Aparte vamos a cortar todo’. (…) Verdaderamente pensé que no iba a salir publicada la canción".

En 2023, Itati regresó al evento con TV Azteca y cantó con su hija María Itatí, de nuevo con ‘La Guadalupana’, acompañadas de músicos y arreglos florales.

“Virgen de Guadalupe te amo y te llevo en mi corazón por siempre. ¡Qué gran orgullo y bendición cantar por primera vez junto a mi hija María Itati a nuestra Morenita en un día tan importante para nosotros los Mexicanos”, expresó Cantoral en Instagram.