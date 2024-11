‘In the end’… ¡Linkin Park viene a México! Fechas, preventa y todo lo que debes saber de sus conciertos

Si te quedaste con ganas de ver a la banda del fallecido Chester Bennington en el Machaca Fest 2024 como artista sorpresa, te tenemos noticias: ¡Linkin Park viene a México en 2025!

La agrupación que ahora tiene como voz principal a Emily Armstrong no dará uno, ni dos, sino tres shows confirmados en nuestro país, que además será la sede de inicio para el nuevo tour de la banda.

From Zero World Tour es el nombre que lleva la serie de conciertos que Linkin Park dará en 2025 por distintas ciudades alrededor del mundo.

Fechas y sedes: ¿Cuándo es el concierto de Linkin Park en México 2025?

Hasta el momento, la banda que interpreta temas como ‘Numb’ ha confirmado tres conciertos en México: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara son las ciudades elegidas para hacer resonar sus canciones y compartir con todos sus fans mexicanos.

31 de enero - Ciudad de México, Estadio GNP Seguros

- Ciudad de México, Estadio GNP Seguros 3 de febrero - Guadalajara, Estadio 3 de Marzo

- Guadalajara, Estadio 3 de Marzo 5 de febrero - Monterrey, Estadio Banorte

En sus shows de México no llegan solos, pues tendrán como banda invitada a AFI, quienes tocan rock alternativo en temas como ‘Miss Murder’ y ‘Silver and Cold’, lo cual también alegra al fandom de México.

El momento ha llegado… ¡@linkinpark en México con el From Zero World Tour 2025 y @AFI como invitados especiales!#PreventaCitibanamex: 20 de noviembre.

Venta general a partir del 21 de noviembre. pic.twitter.com/PBOr6JmeH3 — Ocesa Rock (@ocesa_rock) November 14, 2024

Linkin Park en México 2025: ¿Cuándo es la preventa y venta de boletos?

Así como resultó de sorpresivo el anuncio de Linkin Park en México, la preventa de boletos se realizará muy pronto, pues a partir de la próxima semana podrás adquirir tus entradas para ver en acción a la banda de rock.

En la página de Ticketmaster, señalan que habrá cinco tipos de preventa diferentes, y al final se realizará la venta general de entradas para los conciertos de Linkin Park en México, así que tendrás que estar muy atento.

Oficialmente, las primeras preventas inician el 18 de noviembre, y finalizan el 21. Acá te compartimos los tipos de venta anticipada y el calendario que manejarán:

Preventa Legacy

Inicia el 18 de noviembre a las 10:00 horas

Finaliza el 21 de noviembre a las 11:00 horas

Preventa Passport Plus

Inicia el 18 de noviembre a las 12:00 horas

Finaliza el 21 de noviembre a las 11:00 horas

Preventa Citibanamex

Inicia el 20 de noviembre a las 12:00 horas

Finaliza el 20 de noviembre a las 23:50 horas

Preventa LP Newspaper

Inicia el 20 de noviembre a las 12:00 horas

Finaliza el 21 de noviembre a las 11:00 horas

Preventa Spotify

Inicia el 20 de noviembre a las 14:00 horas

Finaliza el 21 de noviembre a las 11:00 horas.

Linkin Park regresa a México desde su última visita, en 2017. (Cuartoscuro / Gabriela Pérez Montiel)

Después de estas cinco fases de preventa, se abrirá la venta general al público ese mismo jueves 21 de noviembre a partir de las 12:00 horas, tiempo del centro de México. Sin embargo, es posible que la cantidad de boletos ya se haya reducido considerablemente, por lo que tienes que ‘ponerte buzo’ si quieres alcanzar.

A excepción de la preventa Citibanamex, que es exclusiva para tarjetahabientes de ese banco, en las demás se pueden adquirir los boletos con el banco de tu preferencia.

Precios: ¿Cuánto costarán los boletos de Linkin Park en México?

Hasta el momento se desconocen los precios a manejarse en cada una de las sedes donde la agrupación de rock dará un show inolvidable para todos sus fans.

Tampoco se tienen precios aproximados ya que fue hace ocho años la última vez que Linkin Park aterrizó en tierras Aztecas y dio un concierto.

¿Cuándo fue la última vez que vino Linkin Park a México?

La última vez que Linkin Park visitó México fue en 2017, durante su One More Light World Tour. Esta gira promocionaba su álbum One More Light, lanzado ese mismo año.

Linkin Park vino por última vez a México con Chester Bennington, quien murió meses después de su último show en nuestro país. (Cuartoscuro / Gabriela Pérez Montiel)

Sin embargo, la gira fue interrumpida tras el fallecimiento de Chester Bennington, el vocalista principal de la banda, en julio de 2017. Su pérdida tuvo un profundo impacto tanto en los fans como en la industria musical, y la banda canceló el resto de las fechas programadas.

Desde entonces, el regreso de Linkin Park a los escenarios ha sido un tema recurrente entre sus seguidores, aunque la banda ha estado en pausa. El anuncio de su From Zero World Tour 2025 es significativo, ya que marca su regreso a los grandes escenarios internacionales y su reencuentro con el público en México.