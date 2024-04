‘Baby Reindeer’: ¿Qué pasó con ‘Martha’, la acosadora de Richard Gadd en la vida real?

Una vez más, Netflix la está rompiendo con una producción basada en hechos reales. Lo vimos recientemente con el lanzamiento de Griselda, la serie que narra la vida de la narcotraficante que construyó su imperio en Miami, y con la película Los sobrevivientes de los Andes que llegó a los Premios Oscar. Esta vez se trata de Baby reindeer (Bebé reno), la serie británica que retrata la peligrosa obsesión de una mujer con un comediante.

El creador dice que se aseguró de cambiar la apariencia y el nombre real de quien lo acosó, pero eso no ha detenido a los fanáticos que quieren saber más allá de lo que él permite ver en la serie.

¿De qué se trata ‘Baby Reindeer?

Netflix estrenó Bebé Reno el 11 de abril alrededor del mundo y en pocos días se ha posicionado entre las favoritas del público estadounidense, británico y latinoamericano. La peculiaridad de esta serie está en Richard Gadd, quien no solo es el protagonista en la ficción, es también quien sufrió el acoso y decidió llevarlo a la pantalla.

Richard Gadd es ‘Donny Dunn’ en la ficción, un comediante escocés de 34 años que prueba sin éxito su talento en un stand up y cuya vida da un giro total tras tener una cortesía con una mujer en un bar, su lugar de trabajo. Un chiste que le sirvió para salir del paso, terminó por enganchar a ‘Martha’ en una obsesiva relación.

La serie ha cautivado al público al punto de ver un episodio tras otro porque son de corta duración, el mérito es también para Gadd, quien a través el guion, comunica el desesperante círculo vicioso en el que entran ambos por satisfacer sus necesidades emocionales.

¿Qué pasó con ‘Martha’, la acosadora de ‘Baby reindeer’, en la serie?

‘Martha’ es interpretada por la actriz Jessica Gunning, quien logra una representación sensible de los problemas de salud mental que desencadenan la persecución a ‘Donny Dunn’ por todas las vías. El protagonista reconoció que la elección de Gunning fue perfecta.

En la ficción, aunque en un principio ‘Dunn’ no recibe una respuesta favorable de las autoridades cuando denuncia las peligrosas aproximaciones de ‘Martha’, son los mensajes amenazantes los que movilizan las acciones judiciales. Finalmente, la mujer es condenada a 9 meses de prisión y a él le conceden una orden de restricción por los próximos cinco años.

'Baby Reindeer' encabeza las series más populares de Netflix en México y está basada en una historia real de acoso. (Foto: YouTube / Netflix).

¿Qué pasó con la acosadora de Richard Gadd en la vida real?

Richard Gadd dijo en entrevistas que por “motivos legales y artísticos” cambió el nombre de la mujer y también su apariencia. Se reservó varios episodios de pesadilla que vivió, sin embargo, asegura que ninguna de las historias relatadas es mentira.

El creador también compartió que su objetivo no era contar una historia de buenos vs. malos, pero la trama despertó curiosidad en los fans que ahora desean saber qué pasó en la vida real con ‘Martha’, la mujer que escribió más de 40 mil correos y envió decenas de mensajes de voz para llamar su atención.

Gadd no aportó muchos detalles sobre el paradero actual de la mujer, pero en declaraciones a Variety dijo: “Debido a dónde terminaron las cosas en la vida real, no es una preocupación para mí”.

En la serie ella recibe una sentencia, pero en conversación con The Times, el actor dijo que “no quería enviar a prisión a alguien que tenía ese nivel de enfermedad mental”. Lo que indicaría que consiguieron un acuerdo y ella realmente no pagó una pena en prisión.

¿Qué dijo la acosadora de Richard Gadd tras el lanzamiento de la serie?

El periódico británico Daily Record publicó una entrevista con la supuesta mujer que se obsesionó con Richard Gadd, quien apareció después de que los fanáticos de la serie dieran con ella. De acuerdo con sus declaraciones, ha sido víctima de acoso y violencia.

“Aquí soy la víctima, no Richard Gadd. He recibido amenazas de muerte como resultado de su programa a pesar de que muchas de las cosas que afirmó simplemente no son ciertas”, dijo al mismo medio.

La mujer, de quien no revelaron la identidad, aseguró que tiene 12 años sin ver a Gadd: “Al igual que Johnny Depp y Amber Heard, siento que estoy siendo perseguido como Johnny Depp. Soy el Johnny Depp en esta situación siendo atacado por gente loca en Internet”.