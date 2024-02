Memes del Super Bowl 2024: Taylor Swift con sopas, Usher sin Justin Bieber en medio tiempo

¿Y Justin Bieber dónde quedó?, ¿se fue a Fondo de Bikini? Usher volvió a los escenarios del Super Bowl LVIII después de que en 2011 fue invitado de Black Eyed Peas, esta vez fue el encargado del show principal, luego de actuaciones icónicas como el espectáculo especial de Bob Esponja y del protagonismo de Taylor Swift en el estadio de Las Vegas.

Memes del medio tiempo de Usher

La estrella del rhythm and blues (R&B) se presentó este 11 de febrero en el Allegian Stadium de Las Vegas, Nevada, el cual tiene capacidad para 65 mil aficionados, en un evento de la NFL que tuvo los boletos más caros de su historia.

Usher, ganador de ocho premios Grammy, resumió su trayectoria musical en 13 minutos (sudoroso y en patines), pese a las especulaciones de que aparecería Justin Bieber como invitado especial, el músico con quien comparte ‘Somebody to love’ no apareció, aunque sí cantaron a su lado Alicia Keys, will.i.am y H.E.R.

“Hice este momento para compartirlo con el mundo, para todos hablen de mi show en Las Vegas. Ofreceré lo mejor ante más de 60 mil personas en el estadio y con suerte golpearé a otros millones de personas que lo verán alrededor del mundo”, afirmó el intérprete de ‘Yeah!’, en conferencia de prensa previa a su show.

El músico cantó ante varias celebridades en el público, como Taylor Swift, Blake Lively, Ice Spice, Beyonce, Rey Mysterio y Christopher Uckermann.

“Ha sido realmente complicado tratar de planear y resumir en 13 minutos 30 años, ha sido difícil escoger las canciones correctas, la coreografía, el set perfecto durante 13 minutos en los que trataré de plasmar mi pasado y celebrar mi presente y hacia dónde voy en el futuro”, explicó Usher.

Usher right now pic.twitter.com/MFlb71enlM — NFL Memes (@NFL_Memes) February 12, 2024

Usher El show de Usher no fue lo esperado, según comentarios de X.

Usher El espectáculo de Usher tuvo a invitadas como H.E.R.

El público hispano no tuvo la mejor reacción al medio tiempo del Super Bowl 2024.





Los personajes de Bob Esponja fueron usados para expresar las reacciones al medio tiempo del Super Bowl 2024.

El show de Katy Perry fue recordado este 2024 durante el medio tiempo de Usher.

La actuación de Usher fue causa de memes.

Estuvo mejor el show de Hall que el de #Usher #MedioTiempo pic.twitter.com/5e5HxmpVCL — Humberto Rafael Wong (@BetoWong92) February 12, 2024

Usher sudó durante sus 13 minutos de show, lo cual fue motivo de memes.

Memes de Taylor Swift en el Super Bowl 2024

Luego de una travesía de alrededor de 14 horas desde Tokio, Taylor Swift llegó a Las Vegas para estar presente en el Super Bowl 58 acompañando a su novio, el ala cerrada de Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Los swifties siguieron a cada paso a la intérprete de ‘Karma’, quien fue vista tomando cerveza y celebrando entre el público, lo cual fue retomado para memes.

Taylor Swift Taylor Swift fue la protagonista del Super Bowl 2024.