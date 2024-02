Bob Esponja en el Super Bowl 2024: ¿Cómo fue su participación en el partido de la NFL?

Michael Jackson, Rihanna, Beyoncé y ahora Bob Esponja son algunos de los artistas que han tenido presentaciones musicales dentro del Super Bowl, te contamos cómo fue la presentación del personaje animado de Nickelodeon.

Bob Esponja y Patricio interpretaron ‘Sweet Victory’ en el partido entre San Francisco y Kansas City este 11 de febrero en Las Vegas en el Allegiant Stadium.

La interpretación de Bob Esponja en el Super Bowl 58 no estuvo disponible en la transmisión en México, pero se podrá disfrutar horas después por plataformas digitales.

Super Bowl 2024 Este 11 de febrero comienza el Super Bowl 2024 por primera vez en Las Vegas. (Leonardo.ai)

¿Cuál será la interpretación de Bob Esponja en el Super Bowl 58?

Bob Esponja, Patricio, Arenita y sus amigos interpretaron el tema ‘Sweet Victory’ del cantante y compositor estadounidense Davis Glen Eisley; sin embargo, no es la primera vez que los personajes animados interpretaron el sencillo.

Dicho espectáculo nació de un episodio de la primera temporada, cuando ‘Calamarino Elegante’ le pidió a Calamardo que su banda estuviera en el show del medio tiempo del Super Tazón de Burbujas.

Todo comenzó con una convocatoria en todo Fondo de Bikini, donde la banda dirigida por Calamrado sorprendió con una gran actuación.

En esta ocasión, por medio de una animación en 3-D, Bob Esponja apareció en un corto de minuto y medio en el que canta la canción con un breve espectáculo que comparte algunas similitudes con el que dio Rihanna en el Super Bowl LVII.

Además de aquel capítulo, durante el Super Bow de 2019, Bob Esponja y Calamardo tuvieron una breve aparición.

¿Quién canta la canción de ‘Sweet Victory’?

David Glen Eisley es un músico y actor estadounidense, quien fue reconocido por ser parte de las bandas Giuffria de 1984 hasta 1987 y Diry White Boy de 1988 y 1991.

Además, participó en los programas de televisión Beverly Hills, 90210 y Seven Heaven.

La canción ‘Sweet Victory’ se publicó por parte de la compañía discográfica de APM Música en 1997 y fue parte del álbum Bruton Music Library American Games.

El 26 de noviembre, los aficionados del 2018 crearon una petición en Change.org donde solicitaron que la NFL le rindiera homenaje con ‘Sweet Victory’ en el espectáculo del medio tiempo para el Super Bowl LIII.

Después de dichas peticiones, la canción aumentó su popularidad en 2019 y que apareciera en las listas de Hot Rock Songs de Billboard en los Estados Unidos.

Usher será el protagonista del show del medio tiempo del Super Bowl LVIII (Foto: EFE) (EFE/EFE)

¿Quién dará el Show del medio tiempo de Super Bowl 58?

Usher será el encargado de dar el show del medio tiempo del Super Bowl, después de 30 años de trayectoria tendrá que ser selectivo con 13 minutos en música.

Previo al Super Bowl LVIII, Usher dio una conferencia de prensa en la que reveló que su espectáculo contará con la presencia de artistas con los que ha trabajado en su carrera.

“Creo que me lo puse fácil cuando decidí incluir artistas en canciones que se convirtieron en éxitos. Eso me dio la mayor inspiración. Definitivamente, he pasado por muchas ideas de quién podría pasar este momento conmigo”, mencionó el cantante.

Tras aquella revelación, algunos de los fanáticos de Usher han especulado que Justin Bieber podría tener una participación en el espectáculo de medio tiempo.