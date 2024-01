Actividades gratis en CDMX del 26 al 28 de enero: Lucha libre en el Zócalo, Feria del Tamal y más

¡Adiós enero! Es momento de despedirse del último fin de semana del mes con algunas de las actividades y eventos que tendrán como sede a la CDMX y sus municipios aledaños.

Con la llegada de las nominaciones de los premios Oscar, ¿ya iniciaste tu maratón? En cines puedes disfrutar de algunas películas que se podrían llevar la estatuilla dorada como Poor Things, Oppenheimer, Anatomía de una caída.

Además, en plataformas de streaming, puedes encontrar otras de las cintas como Killers of The Flower Moon, Barbie y Spider-Man: Across The Spiderverse.

¿Qué actividades gratuitas hay en la CDMX este fin de semana?

Del 26 al 28 de enero, la Ciudad de México albergará diferentes actividades gratuitas para que disfrutes acompañado de tus seres queridos, te dejamos un listado con algunas de ellas.

Feria del Tamal y del Atole

¿Estás en busca de espantar el frío con un atole? En el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, se llevará a cabo un evento gastronómico en el que podrás disfrutar de diversos antojitos.

Se trata de la Feria del Tamal y del Atole en la que se ofertará una enorme variedad de platillos mexicanos y sabores.

Tamales veganos Los tamales se suelen comer en las mañanas como parte del desayuno. (Foto: Shutterstock)

La Feria del Tamal y del Atole en Neza se llevará a cabo del 26 al 28 de enero en el Paseo Cultural Nezahualcóyotl.

La dirección del evento es Manzana 025, Evolucion, Ciudad Nezahualcóyotl. Enfrente de la Glorieta del Coyote.

Karaoke y sonideros en el Zócalo

Actualmente, en el primer cuadro de la Ciudad de México, se puede disfrutar de una serie de actividades que forman parte de un evento llamado ‘El Zócalo es Tuyo’.

Este fin de semana será el último para formar parte de las siguientes actividades:

Karaoke y sonideros: El 26 de enero de 17:00 a 21:00 horas.

Orquesta: El 27 de enero a las 17:00 hasta las 21:00 horas.

Danzoneras: El 28 de enero en un horario de 16:00 a 20:00 horas.

Estas actividades no tienen costo, te recomendamos llegar con anticipación para que asegures un lugar en la celebración.

Lucha libre en el Zócalo

Además de las actividades musicales del evento ‘El Zócalo es Tuyo’, este fin de semana se llevará a cabo una muestra de lucha libre por parte del Instituto de la Juventud (Injuve) y la empresa de Lucha Libre.

Se trata de una serie de peleas en la que aparecerán luchadores como: Súper Nova, Texano Jr., Morfosis, Limbo, entre otros.

La lucha libre es uno de los deportes más populares en México. (Foto: Twitter / @CMLL_OFICIAL)

Esta presentación se llevará a cabo el 26 de enero a partir de las 17:00 horas, es mejor que llegues con anticipación para asegurar un buen lugar.

Puedes disfrutar del evento de lucha libre en la Plaza de la Constitución, cuya dirección es Centro Histórico de la CDMX, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Obra de teatro en Los Pinos

¿Tienes ganas de ir al teatro? Este fin de semana, en el Complejo Cultural Los Pinos, puedes disfrutar de una puesta en escena para toda la familia llamada Mateo en todas partes de la compañía Merequetengue, Artes Vivas.

Esta obra se podrá disfrutar el próximo 27 de enero, a partir de las 14:00 horas, en el Auditorio C del Complejo Cultural de Los Pinos. La dirección del recinto es: Calzada del Rey, Bosque de Chapultepec I Secc, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Otras actividades (con costo) en la CDMX este fin de semana

De igual manera, del 26 al 28 de enero, podrás encontrar en la Ciudad de México una serie de actividades con costo, estas son algunas de ellas.

‘La naranja mecánica’ en la Cineteca Nacional

La Cineteca Nacional, recinto que acaba de celebrar su aniversario número 50, está proyectando uno de los clásicos de Stanley Kubrick: La naranja mecánica de 1971.

Se trata de una película, protagonizada por Malcolm McDowell, que está basada en un libro del escritor Anthony Burgess.

La Cineteca Nacional cumplió 50 años. (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con el sitio web de la Cineteca Nacional, la mayoría de los horarios son alrededor de las 20:15, pero es mejor revisar la cartelera por si hay algún cambio. El precio de la entrada por persona es de 50 pesos.

La dirección de la Cineteca Nacional es Avenida México Coyoacán 389, Xoco, alcaldía Benito Juárez, CDMX.

Expo ‘Beyond King Tut’

¡Todavía puedes disfrutar de la exposición Beyond King Tut! Se trata de una curaduría organizada por National Geographic que explora a detalle la historia de uno de los personajes más influyentes de la historia de Egipto: Rey Tutankamón.

Este evento se ha estado llevando a cabo desde finales de 2023 en el Monumento a la Madre con los siguientes precios para sus entradas:

Acceso normal a la exposición: 470 pesos por persona

Acceso a la exposición con experiencia de realidad virtual: 590 pesos

La experiencia inmersiva de Tutankamón en CDMX inició el 15 de diciembre. (Facebook / @beyondkingtut)

Los boeltos de Beyond King Tut se pueden adquirir por medio de la plataforma de Fever Up y la actividad tiene un horario de 10:00 a 21:00 horas, dura una hora y media.

La dirección del Monumento a la Madre es Avenida Insurgentes Sur, Calz. Manuel Villalongín entre, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.