‘Acróstico’, de Shakira ¿es similar a otra canción? Cantautora habla de parecido con tema suyo

Shakira estrenó recientemente ‘Acróstico’, una canción dedicada a sus hijos Milan y Sasha, mismos que participan en ella con algunos coros y en el piano; algo totalmente diferente a lo que hizo con ‘TQG’ y la sesión en colaboración con Bizarrap.

Y aunque se trata de un poema de amor hacia sus hijos, la canción no se ha librado de polémica ya que una cantante española señala que existen similitudes entre una de sus canciones y ‘Acróstico’, a pesar de que los temas tratados son totalmente diferentes.

‘Acróstico’, de Shakira ¿se parece a otra canción que ya existía?

A través de redes sociales, la cantante española Paula Mattheus compartió que, cuando se estrenó ‘Acróstico’, le llegaron varios mensajes de sus seguidores para decirle que encontraban similitudes entre una de sus canciones y el nuevo sencillo de Shakira.

Por ello, decidió subir una historia explicando que le habían llegado dichos mensajes para compartirle que ‘Acróstico’ se parecía a su canción ‘Te lo dije de verdad’.

No obstante, algunos medios locales habrían sacado de contexto sus declaraciones y mencionado que la joven cantante denunció plagio, algo que no ocurrió.

Paula Mattheus aclara que no denunció plagio de Shakira

Tras recibir una serie de comentarios negativos en sus redes sociales, la cantautora española decidió subir un video a TikTok explicando lo que ocurrió con sus declaraciones y dejando claro que, si bien encuentra similitudes, nunca dijo que fuera plagio.

“Que se parezca no quiere decir nada, no es un plagio. Yo no creo que Shakira me haya plagiado una puñetera canción, no creo que Shakira esté escuchándome en su casa, sinceramente; ojalá pasara, pero no lo creo”, aseguró la cantautora.

Paula Mattheus aseguró que en la música siempre va a haber algunas canciones que lleguen a parecerse porque los acordes son los mismos o muy similares, y esto no quiere decir que exista plagio.

“Que los estribillos tienen un aire (...) son hechos y no pasa nada, así es la vida, así es la música, es así. No quiero denunciar a la ‘Shaki’, no creo que haya sido un plagio, por favor, busquen otro titular”, pidió.

Para dejar más claro el tema, también publicó un tuit con la misma aseveración: Ella es consciente de que no hubo plagio.