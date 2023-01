Oscar 2023: Cruz Contreras, el mexicano tres veces nominado a los premios de la Academia

Cruz Contreras es originario de Iguala, y como parte del equipo de efectos especiales le dio movimiento a cabello y ropa de los personajes de la película Monstruo del Mar, nominada el martes pasado a los Oscar en su edición 2023, que se llevará a cabo el próximo 12 de marzo.

El especialista en efectos especiales pidió a los jóvenes no dejar sus sueños a medias y que luchen por conquistarlos: “porque siempre al final vale la pena”, insistió.

Monstruo del Mar, es una película de Netflix, y no sólo fue nominada a los Oscar, sino que también aparece en la lista de los premios Annie, a lo mejor de la animación, y en ambas nominaciones compite con empresas fílmicas como Disney, Dream Works, Pixar y Warner Bros, “empresas que han hecho películas de animación por años, tienen la fórmula de cómo hacer películas, saben lo que se vende, saben cómo hacerlo”.

El guerrerense es un artista de efectos especiales para los personajes y su papel es darles un toque de realidad al movimiento de cabello y ropa de los personajes de las películas, y es la tercer película en la que participa y es nominada a un Oscar, como fue el caso de Spider Man, el nuevo universo, posteriormente fue Más allá de la luna, y ahora Monstruo de Mar.

Cruz Contreras y su sorpresa tras la nominación a los Oscar 2023

Cruz Contreras Mastache reconoció que no esperaba esta nominación, “Aún no me la creo, en serio, me tomó por sorpresa, pero debo reconocer que estoy muy contento y emocionado. Y claro que me pregunto en qué momento fue que llegué a hacer todo esto”.

Reveló que el martes pasado de repente empezó a recibir mensajes de distintas amistades y familiares para felicitarlo, y “aunque sí sabía que ya estaban en puerta las nominaciones, en serio que no me lo esperaba”.

Explicó que primero se asombró, después se emocionó y ahora se siente muy feliz, “desde un principio los críticos recibieron muy bien Monstruo del Mar, le ha ido muy bien, les ha gustado mucho. La película se estrenó para Netflix, pero tuve la oportunidad de verla en el cine, y es genial”.

En marzo es la premiación de los Oscar, el mexicano expresó que “estamos muy contentos y esperamos que haya más cosas buenas no sólo en esta edición de la Academia, sino también en otras”.

Hay más proyectos en puerta

“Gracias a Dios he tenido mucho trabajo, y ahorita estamos trabajando en los últimos detalles de Spider Man: Across de Spider verse, que se estrena en junio, que es la continuación del Spiderman de 2018, a ver que tal nos va con esta nueva producción”, dijo el creativo de diseño en el cine.

Contreras Mastache consideró que cada vez hay más mexicanos con logros importantes en el cine, y que quizá se debe a que “los mexicanos somos muy creativos, y nos arriesgamos a hacer cosas que no toda la gente se anima. Por ejemplo, tú puedes ver comerciales por acá, en Canadá y algunos son aburridos, pero ves comerciales en México y son divertidos, entretenidos”.