Santa Fe Klan y Becky G homenajean a Paquita la del Barrio en Premios de la Radio 2022

Durante la ceremonia de entrega de los Premios de la Radio 2022, Santa Fe Klan se unió a la distinción hacia Paquita la del Barrio, por lo que en la interpretación de sus temas ‘Rata de dos patas’ y ‘Se acabó’ se tomaron de la mano y abrazaron, lo que emocionó hasta las lágrimas a la intérprete de 75 años.

En redes sociales, ambos mostraron admiración hacia el trabajo del otro. Mientras que él compartió una fotografía juntos con el mensaje: “Es un honor compartir el escenario con usted jefa, mucho respeto”, ella le respondió: “Muchas gracias mijo por tan bonitas palabras, el honor es mío”.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y no solo su novia Maya Nazor dejó un comentario, también lo hicieron exponentes como Remmy Valenzuela ante los pedidos de grabar un dueto en el estudio.

Becky G entrega galardón a Paquita la del Barrio

Como celebración de más de 50 años de trayectoria artística en la industria musical, la cantante Becky G fue la encargada de darle un reconocimiento a Paquita, quien estuvo sentada en un sillón debido a los problemas de salud que ha enfrentado este año.

“Paquita, gracias por tus años de luchar, por abrirnos caminos a las mujeres en esta industria. En nombre de Premios de la Radio te hago entrega de esta placa a los grandes de México por tu trayectoria”, le expresó.

Emocionada, la tomó del hombro para agradecer el homenaje. “Estos momentos son los que le dan vida a uno. Tenía mucho tiempo que no cumplía con ms compañeros, créanme que me siento muy bien con todo ustedes, con todo el público. No me queda más que decir muchas gracias, agradecerles lo que han sido conmigo y lo que siguen siendo y a mis compañeros que cada día es un experimento más, una cosa preciosa”, señaló.