Bella Hadid, entre lágrimas, habla acerca de su salud mental

¿Consideras que la vida de las personas famosas es color de rosa y todo es muy fácil para ellas? Esta concepción está muy alejada de la realidad. Una de las modelos más importantes y reconocidas a nivel mundial, Bella Hadid, ha tenido que lidiar desde hace varios años con enfermedades como ansiedad, que parece desde la adolescencia, lo cual ha compartido en más de una ocasión.

Hace un par de días la supermodelo compartió una serie de fotos donde se le ve llorando acompañada del fragmento de un video de Willow Smith, hija del actor Will Smith y Jada Pinkett donde habla acerca de la ansiedad y la importancia de reconocer este tipo de trastornos, así como aceptar que todos los seres humanos somos distintos y llevamos procesos diferentes.

Algo de lo que mencionó Willow en este video fue lo siguiente: “Todos los humanos son diferentes, cada ser humano tiene algo tan especial y único que ofrecer. Y la gente olvida que todos se sienten básicamente de la misma manera: perdidos, confundidos, sin saber muy bien por qué están aquí. Esa ansiedad, como que todo el mundo está sintiendo eso... y tratando de encubrirla de alguna manera”.

En el post de Instagram, la modelo agradece a la hija de Will Smith por compartir esas palabras, pues de alguna manera la hacían sentir acompañada y lo suficientemente valiente para compartir su sentir respecto al tema.

Hadid comienza diciendo: “Este es mi día a día, todas las noches, desde hace unos años”, haciendo referencia a las fotos donde sale visiblemente acongojada y triste, con los ojos rojos y llorosos.

Foto de la publicación de Bella Hadid en Instagram.

“Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que tenga dificultades, recuerde eso. A veces, todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Así que de mí para ti, no estás solo. Te amo, te veo y te escucho”, expresó la menor de las hermanas Hadid.

En este mismo mensaje, compartió para sus más de 47 millones de seguidores en Instagram un pensamiento de optimismo que a ella le ha funcionado, y espera que a quienes lo lean también serles útil, sobre todo si están atravesando momentos difíciles de su vida y no encuentran todavía la fuerza suficiente para pedir ayuda o autocuidarse.

“La autoayuda y la enfermedad mental/desequilibrio químico no es lineal y es casi como una montaña rusa de obstáculos que fluye... tiene sus altibajos y de lado a lado. Pero quiero que sepas que siempre hay luz al final del túnel y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún momento”.

En el mismo sentido, mencionó un poco sobre su propia experiencia, ya que no es la primera vez que comparte que ella padece de ansiedad; incluso en enero pasado se alejó de las redes sociales para enfocarse en ella y en su salud mental.

“He tenido suficientes colapsos y agotamientos mentales para saber esto: si te esfuerzas lo suficiente en ti mismo, pasando tiempo solo para comprender tus traumas, desencadenantes, alegrías y rutina, lo harás. Siempre podrás comprender o aprender más sobre tu propio dolor y cómo manejarlo”.

La modelo finalizó con un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que la leen, comprenden y le dan palabras de aliento: No estoy segura de por qué, pero se siente cada vez más sencillo compartir mi verdad aquí. Gracias por recibirme y gracias por escucharme. Los quiero”.