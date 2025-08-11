OMNi acuerda comprar Marzam

Grupo OMNi cerró un acuerdo de compra con Marzam, uno de los tres mayores distribuidores de medicamentos en México. La operación, de la que no se informó el monto, está sujeta a la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica.

El objetivo es estabilizar y fortalecer las operaciones de Marzam, permitiéndole recuperar su capacidad logística y financiera para continuar siendo un actor clave en la cadena de abasto de medicamentos. Actualmente, Marzam abastece a más de 32 mil farmacias independientes en el país.

“Marzam cuenta con un plan de reestructura que incluye medidas operativas y financieras para asegurar la viabilidad a largo plazo de Marzam y reforzar su papel como socio estratégico tanto del sector público y privado. Dicho plan comienza por la negociación con los distintos acreedores de Marzam, en encuentros que tendrán lugar en el marco de la Convención General Anual de la Asociación Nacional de Distribuidores de Medicinas en Cancún, Quintana Roo”, informó Grupo OMNi en un comunicado.