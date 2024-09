Carlos Slim critica sistema de pensiones en México: ‘Se están dando muchos ingresos a jubilados’

En su mensaje, el empresario no solo destacó la importancia de atender la pobreza, sino también el tema de la inseguridad.

El empresario Carlos Slim Helú, presidente vitalicio de Grupo Carso, hizo una serie de declaraciones en las que criticó los apoyos que se otorgan a los pensionados en México, así como la situación de pobreza y desigualdad que se vive en el país.

Durante su participación en la XIX Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, el también ingeniero cuestionó que en países como Estados Unidos y México se estén dando más ingresos a los jubilados, mientras que hay 6 millones de mexicanos en pobreza extrema.

Slim, quien es considerado uno de los hombres más ricos de México, afirmó que tiene que haber un nivel mínimo de bienestar ascendente para toda la población con el fin de eliminar la pobreza, lo que resulta complicado debido a la política de pensiones del actual Gobierno Federal.

“¿Y cómo se elimina la pobreza? Pues que ya no se hable de igualdad y desigualdad... tiene que haber un nivel mínimo de bienestar ascendente para toda la población y es increíble que nuestros países, como Estados Unidos, inclusive en el caso de México, no lo hemos hecho, porque estamos dando mucho ingreso a los jubilados y tenemos 6 millones en pobreza extrema. Es irracional totalmente que ocurra”, dijo el magnate.

Y agregó: “El pago a adultos mayores es de 4 mil a 6 mil pesos por ahí, pero debería darse cuando tengan un ingreso mínimo. Esos recursos deberían ir a la pobreza extrema”, indicó durante su intervención en el panel inaugural ‘Arquitectura de Paz Global’.

En su mensaje, el empresario no solo destacó la importancia de atender la pobreza, sino también el tema de la inseguridad:

“Cuando hay inseguridad no hay libertad, (la gente) no puede salir de su casa porque no tiene seguridad, es un factor que está creciendo en muchos lugares del mundo”, sostuvo ante ganadores del Premio Nobel como Lech Walesa, expresidente de Polonia y Óscar Arias, expresidente de Costa Rica.

Slim y su desacuerdo con la reforma de pensiones de AMLO

Esta no es la primera vez que Carlos Slim se pronuncia sobre el tema. En febrero de este año, criticó la reforma a las pensiones propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de la cual advirtió que, de ser aprobada, representaría un retroceso de 26 años.

Explicó que la jubilación debe ser con entre 80 y 90 por ciento del último sueldo del trabajador, ya que eso sería suficiente para mantener un buen nivel de vida, pues una vez que dejan de trabajar, las personas reducen considerablemente sus gastos.

“Es relativamente sano que los jubilados ganen 80 por ciento de su último sueldo porque ya no van a gastar en pasajes, en ropa para ir a trabajar y los hijos ya están grandes. A esa edad ya hay un nivel de vida bastante diferente”, comentó.

En esa ocasión, Slim también pidió que el Programa Pensión del Bienestar llegue a la gente que verdaderamente lo necesita.

“Hay como un millón de personas que tienen ingresos altos y que el apoyo no se justifica absolutamente en nada. No se justifica que les den” esos recursos”, afirmó.