Ola de calor en Japón ‘enciende’ acciones de Hello Kitty: Así logró incrementarlas 93 por ciento

Las olas de calor y las fuertes lluvias arruinan el placer de los parques de atracciones al aire libre en Japón.

Ese simple hecho ha golpeado duramente las acciones de Oriental Land Co., que opera el Tokyo Disney Resort. Las sofocantes temperaturas de este verano, junto con los episodios cada vez más intensos de lluvias torrenciales, han mantenido a los visitantes alejados de los parques y, como resultado, las acciones de la compañía han caído un 25 por ciento este año, siendo la séptima peor del Nikkei 225.

En julio, Japón registró un número récord de turistas extranjeros y sus preferencias están cambiando de acuerdo con el clima. Las empresas que ofrecen entretenimiento en interiores han visto aumentar el número de visitantes junto con las ganancias y los precios de sus acciones. Sanrio Co., el propietario de la marca Hello Kitty, opera dos parques temáticos en interiores y ha disfrutado de un aumento del 93 por ciento en sus acciones este año. Round One Corp., que opera una cadena de salas de juegos con aire acondicionado, boleras y videojuegos, ha visto aumentar sus acciones un 56 por ciento gracias a Hello Kitty.

Como gran parte del mundo, Japón ha sufrido un calor extremo este año. Las temperaturas medias en julio alcanzaron un máximo histórico para el mes según datos de la agencia meteorológica que se remontan a 1898. Esto podría continuar en los próximos meses, ya que la agencia meteorológica ha pronosticado altas temperaturas en todo el país desde septiembre hasta noviembre.

“Cuando existe el riesgo de sufrir un golpe de calor y tienes hijos, lo mejor es quedarse en casa”, dijo Norikazu Shimizu, analista de IwaiCosmo Securities. “Con un calor intenso, lo mejor es evitar salir”.

Oriental Land espera que los ingresos operativos caigan en el primer semestre fiscal que termina en septiembre. Ha citado el calor constante y las fuertes lluvias como factores clave que mantienen alejados a los visitantes. No es la única. Fuji Kyuko Co., que administra el parque de atracciones Fuji-Q Highland, repleto de montañas rusas, ha visto caer sus acciones un 38 por ciento en lo que va de 2024.

En cambio, Sanrio registró un aumento de clientes al parque de Hello Kitty, liderado por más visitantes de Corea del Sur, Taiwán y China. Las ganancias del primer trimestre de la empresa y las perspectivas para todo el año superaron las expectativas de los analistas.

Si la ola de calor continúa, el cambio del entretenimiento al aire libre al interior será aún más pronunciado, según Shimizu de IwaiCosmo.