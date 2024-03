Este SÍ es negocio para Slim: América Móvil concentra 55% de ingresos del mercado, denuncian

Fue en febrero cuando Slim dijo que Telmex 'ya no era negocio', pero descartó su venta. (Alejandro Cegarra/Bloomberg)

A 10 años de la regulación asimétrica implementada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) contra América Móvil, por considerarlo el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T), la empresa de Carlos Slim aún concentra 55 por ciento de los ingresos en los servicios de telefonía móvil y fija, comparado con 70 por ciento de cuota que registraba en 2014.

Al respecto, Radamés Camargo, gerente de Análisis en la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU), aseguró que las medidas no han sido lo suficientemente efectivas debido a que América Móvil aún mantiene la preponderancia con el sector de las telecomunicaciones.

“Cuando el IFT empezó a aplicar las medidas asimétricas, América Móvil tenía más de 70 por ciento de los ingresos; si bien hemos visto una reducción de más de 15 puntos porcentuales, hay que decir que aún frente a sus competidores sigue mantiene un reiterado liderazgo, sobre todo en el segmento móvil”, detalló Camargo.

¿Qué tan fuerte es Telcel en comparación con sus competidores?

(Nación321/Cuartoscuro)

Según datos de la consultora, al cierre de 2023, la participación de mercado de América Móvil en el segmento móvil fue de 69.4 por ciento, 3.7 veces más que la de AT&T, que es su competidor más cercano con 18.6 por ciento de participación en el segmento móvil.

En el caso de Telmex, la empresa de Slim está 10 puntos porcentuales por encima de su competidor más cercano.

“Es mentira que Telmex ya no es negocio, si lo vemos por la utilidad neta, el margen de América Móvil fue de 40.6 por ciento en 2023, una brecha de 12.5 puntos porcentuales respecto a sus otros competidores (Megacable, TotalPlay, Izzi y Axtel), que obtuvieron 28.1 por ciento el año pasado”, indicó Camargo.

Se deben revisar las medidas asimétricas

El IFT declaró a América Móvil como AEP-T en 2014. En ese momento, la empresa de Carlos Slim tenía una participación de 66.1 por ciento en el mercado de las telecomunicaciones, por lo que tuvo que implementar una serie de medidas impuestas por el órgano regulador para reducir su “alta concentración en el mercado”.

Si bien en los primeros tres años se logró reducir la concentración del mercado en más de 6 puntos porcentuales, desde 2018 las medidas ya no han sido tan efectivas, acusó Gonzalo Rojon, director y socio en The CIU, quien detalló que entre 2018 y 2020 el nivel de participación solo se redujo en poco más de dos puntos porcentuales.

“El principal problema de las medidas asimétricas es la carencia de una correcta ejecución, como en el caso de la compartición de infraestructura, donde América Móvil siempre tiene una excusa para evitar que los competidores utilicen su red”, indicó Rojon, quien aseguró que el regulador debe tener dientes más largos a la hora de aplicar las medidas asimétricas.