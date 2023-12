La incertidumbre económica y la política golpearán a las startups

“El próximo año será complicado para las startups, de eso no hay duda, pero es importante que los inversionistas busquemos alternativas para que los emprendedores puedan levantar el capital que necesitan", apuntó la managing partner de Capria Ventures. [Fotografía. Especial]

Después de un año donde la falta de capital y las tasas de interés altas dificultaron la recaudación de fondos, las startups y los emprendedores se enfrentarán a un 2024 aún más retador, debido a que sólo 38 por ciento conseguirán recaudar fondos, mientras que el restante 68 por ciento no lo hará, advirtieron analistas.

Se estima que al menos 57 por ciento de los emprendimientos y startups que fueron respaldadas por un Venture Capital, tendrán que volver a recaudar fondos en los próximos 12 meses, sin embargo, el ecosistema emprendedor en el país tiene una calificación reprobatoria, complicando así el apoyo que necesitan.

“El próximo año será complicado para las startups, de eso no hay duda, pero es importante que los inversionistas busquemos alternativas para que los emprendedores puedan levantar el capital que necesitan para seguir teniendo liquidez”, aseguró Susana García-Robles, managing partner de Capria Ventures.

Detalló que de no apoyar a las startups mexicanas, no sólo se estaría condenando al fracaso a un ecosistema que aún es joven en el país, sino que además, las compañías extranjeras que se instalen en México derivado del nearshoring, continuarán viendo a los mexicanos como proveedores de trabajo barato y no como generadores de servicios profesionales.

A la situación anterior, se suma el panorama político incierto que traerá consigo 2024 en México, donde habrá elecciones presidenciales.

“El próximo año será complicado para las inversiones, muchas de ellas se quedarán pendientes por el tema de las elecciones presidenciales, tanto de Estados Unidos como de México, esto ocasionará distracciones en inversiones y financiamiento a pesar de que hoy México está de moda”, advirtió José Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Un ecosistema emprendedor sin despegar

Desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el apoyo a los emprendedores y startups ha sido muy pobre, ya que 64 por ciento de los emprendimientos no han recibido apoyo de las instituciones públicas, según datos de la Radiografía del Emprendimiento 2023, elaborada por la Asociación de Emprendedores de México (ASEM).

En este sentido, el ecosistema emprendedor en México tiene una calificación reprobatoria, ya que en una escala donde 1 es malo y 5 es excelente, los emprendedores del país lo calificaron con 2.6, una puntuación que para los expertos refleja los desafíos que todavía enfrenta el ecosistema.

“Si bien en los últimos 10 años han ido creciendo el número de emprendedores en el país, desafortunadamente muchos de los emprendimientos fracasan por el panorama tan complicado al que se enfrentan para hacer que su negocio sea exitoso”, indicó Rafael Lorenzo, director de Ecosistemas de Emprendimiento Innovador en el Tec de Monterrey.

Se estima que el 76 por ciento de los emprendimientos cierran en los primeros tres años y sólo un 11 por ciento supera los cinco años.

La principal razón de fracaso es la falta de conocimiento del mercado, con 35.8 por ciento; le sigue la falta de liquidez, con 31.6 por ciento; y la mala administración del negocio, con 27.6 por ciento. En tanto, 23 por ciento asegura que la razón de cierre es la dificultad para conseguir financiamiento.

“Las incubadoras o los mentores somos los que generalmente ofrecemos apoyo a los emprendedores, porque confiamos en sus proyectos y porque sabemos que son estos negocios los que generan la mayor cantidad de empleos en el país”, señaló Ramiro Lozano, presidente nacional de enlace+, el programa de apoyo a emprendedores del Tec de Monterrey.

La ASEM detalla que, del total de emprendedores que hay en México, 36 por ciento han recibido apoyo para su expansión, de los cuales, 15.2 por ciento proviene de mentores, incubadoras con 11.4 por ciento y aceleradoras con 8.5 por ciento.

Con la intención de mejorar el ecosistema, empresas e instituciones académicas brindan apoyo activo, como sucede con la empresa británica de hidrocarburos, Shell, y el Tec de Monterrey, cada uno con programas que buscan sacar adelante nuevos proyectos.

“Nosotros estamos activamente invirtiendo, buscando oportunidades y también reinvirtiendo en los emprendedores. Llevamos más de 40 años con nuestro programa Shell liveWIRE, el cual nos ha permitido ayudar a los emprendedores a seguir creciendo”, aseguró Manuel Morales, líder de Asuntos Sociales y Comunitarios de Shell México.

En tanto, el Tec de Monterrey abrirá convocatoria para enlace+, su programa de apoyo a emprendedores, que brindará consejería, mentoría y vinculaciones de alto valor a los emprendedores seleccionados.