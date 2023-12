Pide BMV ampliar beneficios de la reforma al mercado de valores a todas las empresas

Si bien la recién aprobada reforma a la Ley del Mercado de Valores se pensó para facilitar el acceso de las Pymes al sector bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) consideró que sería ideal que se abra a todo tipo de firmas para no hacerla discriminatoria.

“La posición nuestra es que la dejen amplia, que pasen las Pymes que quieran, todas ojalá, pero que las empresas más grandes que la quieran usar la puedan usar. Parece muy injusto que si no eres Pyme no puedas tener el beneficio. No tiene lógica”, manifestó Marcos Martínez, presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Dicha reforma permitirá emisiones de deuda o capital por medio de colocaciones simplificadas a un menor tiempo y costo. Los interesados podrán colocar acciones con derechos diferenciados para garantizar la conservación del control y la continuidad de las decisiones fundamentales del negocio.

Justo para definir este tipo de consideraciones es que, añadió Marcos Martínez, trabajarán en la definición de la regulación secundaria. Son en estos puntos en los que se debe aclarar su flexibilidad con el fin de no desperdiciar el avance regulatorio.

Mejora panorama para 2024

El presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que, de acuerdo con su equipo de consejeros, hay interés por colocaciones de deuda y capital en 2024.

Esto sucedería si las condiciones del mercado lo permiten, aunque hay buena expectativa ya que se espera que la economía mexicana tenga un buen dinamismo y eso es un incentivo para que las empresas busquen financiamiento.

José Oriol Bosch, director general del centro bursátil, expresó que “algo que nos ha diferenciado es que nosotros colocamos empresas, aunque sea pocas, pero no colocamos promesas”.

En este sentido, Marcos Martínez remarcó que la competencia fue positiva para mejorar, pero no es correcto pretender “mantenerlos vivos aunque no tenga sentido” con regulaciones como la denominada “mejor ejecución” que fragmentó el mercado.

“Está bien que quien decidió la proteja (a BIVA), pero no toda la vida”, aseveró.