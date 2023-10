Batalla el 66% de las Pymes para cobrar facturas

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) no solamente están financiando y cubriendo el capital de trabajo de sus clientes, sino que el 66 por ciento de éstas batallan para hacer efectivas sus cuentas por cobrar con éstos, señaló Dan Pinchasi, director general de Kalto, startup enfocada en la automatización de las cuentas por cobrar y pagar para Pymes.

“Lo que estamos viendo con el análisis que hicimos es que los pagos a las Pymes se retrasan en promedio 34 días y el 66 por ciento de las empresas tienen problemas para cobrar, es decir, dos de cada tres batallan para cobrar”, indicó.

Destacó que el batallar de las pymes para hacer efectivas sus cuentas por cobrar no es exclusivo de un sector en particular, sino que todas enfrentan este tipo de dificultades.

“Este problema es algo en general, creo que lo que sí estamos viendo es que las que están trabajando con empresas grandes, que tienen poder de negociación mayor a la que tiene la Pyme que está vendiendo su producto, son las que se están aprovechando y dando plazos muy largos de pagos”, comentó.

“Una empresa triple A aprovecha sus condiciones de poder, y no te dan tanta flexibilidad en cuanto a los cobros y si no quieres y no estás de acuerdo con sus términos van a comprar a la competencia, por lo que no te dan opción y tienes que aceptar sus condiciones”, agregó.

El directivo dijo que en Nuevo León hay aproximadamente unas 16 mil Pymes que generan el 55 por ciento de los empleos en la entidad, y la mayoría enfrentan el problema de sus cuentas por cobrar.

“Lo que estamos viviendo es que el sector privado asegura que seis de cada 10 Pymes está financiando el capital de trabajo y la liquidez con los pagos de sus facturas a sus proveedores”, destacó.

Pinchasi dijo que las Pymes fracasan o quiebran debido a dos factores principalmente, uno es la falta de liquidez y el segundo es una mala administración del negocio.

“Muchas Pymes fracasan debido principalmente a la falta de liquidez, ya que un 35 por ciento de las empresas fallan por este motivo y la segunda razón es por una mala administración del negocio, pues esto representa un 29 por ciento”, indicó.

Para mejorar el proceso de hacer efectivas sus cuentas por cobrar, Pinchasi dijo que Kalto ofrece un sistema que le permite al empresario o la administración enfocarse en lo que realmente es importante, que es buscar un mayor crecimiento.

“La cobranza es algo sistemático, es recordar al cliente, enviarle recordatorios, darles opciones de pagos, darle visibilidad de qué facturas debe pagar y todo ese proceso, nosotros te eliminamos esta carga, te ahorramos el tiempo para que puedas hacer otras cosas con tu negocio”, añadió.

“Obviamente esto conlleva a reducir los días que tus clientes tardan en pagarte, dándole, por ejemplo, opciones de pagos, que ellos pueden pagar con su tarjeta de crédito o en efectivo hasta un monto en específico y eso lo podemos hacer a través de Kalto”.

Consideró que las Pymes no hacen efectivas sus cuentas por cobrar por dos cosas principalmente, no administran bien estas cuentas y se les pasa enviar recordatorios o cobrarles a sus clientes las facturas que se vean venciendo y la otra, porque las clientes no tienen para pagar o simplemente no quieren pagar.

“En Kalto, tenemos planes de mil 290 pesos al mes con los que les damos herramientas para automatizar sus cuentas por cobrar con sus clientes a través de recordatorios por correo y por Whatsapp, un portal de pago donde sus clientes pueden descargar sus facturas y realizar los pagos, una conciliación automática, notificaciones cuando un cliente realiza el pago y muchas otras cosas”, dijo.

Comentó que a estas empresas también les dan líneas de crédito revolvente, que van desde 100 mil pesos hasta dos millones de pesos, para adelantar sus facturas que están pendientes por cobrar o para que cubran sus cuentas por pagar.