Bonos del NAIM: La deuda privada que pagarán los contribuyentes

La decisión del gobierno de liberar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de la carga financiera relacionada con el pago de los bonos del cancelado aeropuerto de Texcoco, tendrá repercusiones en el erario y en los contribuyentes.

La medida, que fue revelada por El Financiero, implicará que el Gobierno asuma la deuda, que actualmente asciende a alrededor de 4 mil 200 millones de dólares. Anteriormente, se esperaba que la deuda fuera cubierta con los ingresos generados por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) del AICM, pagada exclusivamente por los viajeros que utilizan el aeropuerto.

Sin embargo, con la entrega del AICM a la Marina, se deberá considerar la conversión de esta deuda privada en pública, que sería financiada con recursos de los contribuyentes o con otros instrumentos ligados al presupuesto.

Además, el costo de cancelación del aeropuerto de Texcoco podría aumentar, ya que los bonistas estarían buscando una mejor ganancia en caso de que el gobierno liquide los bonos. Esta medida plantea desafíos financieros y pone en tela de juicio la viabilidad económica del proyecto, advirtieron expertos

Aunque Hacienda trabaja en la propuesta que será presentada a los tenedores de papeles, se prevé que, antes del final de este año, el AICM estará liberado de esa carga que sería absorbida por el gobierno.

“Automáticamente se convierte la deuda, que es privada, en pública, porque no la van a pagar los pasajeros, sino los contribuyentes”, refiere Juan Carlos Machorro, experto en derecho aeronáutico para Santamarina y Steta.

Todos los recursos captados por la TUA del AICM, el ingreso más importante para los aeropuertos en todo el mundo, son depositados en un Fideicomiso que paga a los bonistas de los papeles conocidos como MEXCAT de cuatro series, la última con un vencimiento en 2047.

El subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, confirmó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha presentado algunas opciones para quitar la carga financiera del AICM. Una de ellas es la liquidación anticipada de los bonos.

Tras la publicación de este medio, los bonos con vencimiento a 2047 tuvieron un repunte a su máximo de este año, esto según datos de Bloomberg.

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación del aeropuerto en Texcoco, los argumentos a favor de esa iniciativa contemplaban que la mayor parte de los ciudadanos en México no usaría ese aeropuerto, además de que con la suspensión de obras no se afectaría a los contribuyentes porque no se consideraría como deuda.

Para Carlos Torres, analista independiente del sector aéreo y exvicepresidente de la Canaero, la decisión gubernamental tendrá un impacto en los recursos que deban ser usados para pagar a los bonistas y hacer efectivo el traslado del aeropuerto de la Ciudad de México a los elementos navales.

“Puede ser discutible que esté en manos militares, pero no debería trastocar la operación. La captación de la TUA es una de las maneras de justificar que no se ha hecho inversión en el AICM, pero lo que sí es cierto es que donde se tiene el área de oportunidad en la generación de ingresos, que va a permitir el mantenimiento, mejora de la infraestructura, entre otros elementos”, dijo Torres en entrevista.

El costo de cancelación del NAIM aumentaría

El costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco podría aumentar no solo porque los bonistas del Mexcat estarían buscando una mejor ganancia en caso de que el gobierno quiera liquidar las series de papeles, sino porque los cerca de 4 mil millones de dólares ya podrían considerarse como parte del costo de suspensión del proyecto.

En marzo del 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó un informé en donde señaló que el costo de cancelación del aeropuerto en Texcoco ascendió a 331 mil 996 millones de pesos; no obstante, el presidente se inconformó con esa cifra y, en una corrección inédita, la propia Auditoría fijó el monto en 113 mil 327 millones de pesos.

La diferencia entre ambos cálculos está motivada, entre otros componentes, porque no se consideró como costo la deuda que se tiene de los bonos del MEXCAT.

“Debemos señalar que la deuda Bonos MEXCAT tiene que cubrirse de acuerdo con los vencimientos establecidos, lo cual no significa que sea un ‘Costo’ (…); en caso contrario, se tendrían en DISPONIBILIDADES y de ser así, tampoco podría sumarse como un ‘Costo’ por corresponder a un recurso no erogado”, dice el documento corregido por la Auditoría publicado en mayo del 2021.

Sin embargo, como el gobierno planea un esquema para liquidar esa deuda, podría considerarse un costo porque se erogarían los recursos, alrededor de 4 mil millones de pesos más intereses, para cubrir ese rubro, uno que el gobierno quiso esquivar en la auditoría, pero que ahora está tratando de quitar de encima para que la Marina tenga uno de los mejores negocios aeroportuarios en toda América Latina.