Gobierno garantiza pago a bonistas del NAIM, asegura subsecretario Jiménez Pons

El gobierno federal asegura que no caerá en incumplimiento de pagos a los bonistas que tienen papeles del Mexcat, un instrumento financiero creado para el pago del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que se iba a construir en Texcoco, Estado de México, y el cual dejará de depender de la Tarifa de Uso Aeroportuario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para que este sea entregado a la Secretaría de Marina.

“Hay que darle garantía, hay que darles garantías a los bonistas que se les va a pagar, no hay nada que incumplimiento, hay que darles garantías que los bonos están seguros”, refirió el subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons.

El Financiero reveló hace una semana que el gobierno de México alista un plan para pagar totalmente los bonos del NAIM, que ascienden a unos 4 mil 200 millones de dólares, para que el aeropuerto tenga recursos presupuestales para su mantenimiento y deje de transferir alrededor de 11 mil millones de pesos anuales a un Fideicomiso que se encarga de pagar a los bonistas internacionales.

Tras la clausura del IATA Wings of Change, el funcionario dijo que una de las opciones que tiene la Secretaría de Hacienda es la de liquidar por completo la deuda captada por el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto e indicó que no aún no comunican a los tenedores de bonos la intención de pagar de forma adelantada la deuda que se vence en el año 2047.

“No habrá ningún tipo de problemas, no se va traicionar a nadie, ni se darán sustos”, remarcó el subsecretario Jiménez Pons.

La Secretaría de Hacienda tiene ya un paquete de propuestas para cubrir los pagos de los bonos, aunque aún no define la opción seleccionada que tendrá que estar antes del final de este año.