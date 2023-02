Aeromar suspende todos sus vuelos; cerca de 600 trabajadores, en el ‘limbo’

Después de años de problemas financieros, Aeromar, una aerolínea regional mexicana, suspendió las pocas operaciones que mantenía en sus itinerarios debido a alta de suministro de combustible y de servicios aeroportuarios en la terminal aérea de la Ciudad de México. Con ello, Aeromar dejó de operar ayer, dejando a casi 600 colaboradores sin empleo y a los que, difícilmente, se les liquidará de acuerdo con la ley mexicana vigente.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cumplió con el ultimátum planteado a la administración de la línea aérea, la cual no pagó los más de 500 millones de pesos que tiene en adeudo con el principal aeropuerto del país, por lo que la paraestatal suspendió los servicios de carreteo y otras maniobras en la terminal 2 del aeropuerto, además de que Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) ya no suministró combustible para la operación de las dos únicas aeronaves que Aeromar mantenía en operación.

Este fue el último clavo en el ataúd de Aeromar, que confirmó con un mensaje en su página de reservas el cese definitivo de sus operaciones.

“Esta decisión responde a una serie de problemas financieros por los que atravesaba la aerolínea, así como la dificultad de cerrar acuerdos con condiciones viables que permitieran asegurar las operaciones de Aeromar a largo plazo”, indicó la línea aérea.

El pasivo de Aeromar ronda los 6 mil millones de pesos, de los cuales, más de 500 están relacionados con servicios aeroportuarios prestados por el aeropuerto de la Ciudad de México, el centro de operaciones de la aerolínea regional; 120 millones más en prestaciones y otros conceptos laborales; y a más de 74 millones en combustible no pagado a ASA.

El Financiero buscó a la dirección de Aeromar, pero hasta el momento de publicación de esta nota, no obtuvo respuesta.

Por otra parte, se prevé que los sindicatos de pilotos y sobrecargos estallen la huelga a la brevedad, aunque aún tienen que llevarse a cabo asambleas para confirmar esta decisión que se fue aplazando a medida que empeoraban las condiciones financieras de la línea aérea.

Con la suspensión de vuelos, Aeromar dejará de volar desde y hacia la Ciudad de México, Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Chetumal, Ciudad Victoria, Colima, Cozumel, Guadalajara, Ixtapa Zihuatanejo, Ixtepec, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Piedras Negras, Puerto Escondido, Puebla, Puerto Vallarta, Tepic y Villahermosa, en México; La Habana, en Cuba; y Laredo, Texas, y McAllen, Texas, en Estados Unidos.

Aeromar quiebra en un momento en que el gobierno pretende impulsar la conectividad aérea regional, pero que, con la salida del mercado de esta línea aérea, que inició operaciones en 1987, con un vuelo de Toluca a Acapulco, se queda sin referentes nacionales.

Pese a sus problemas financieros, la aerolínea siguió operando hasta que ya no pudo continuar debido a que prácticamente solo tenía un par de aeronaves para cubrir su veintena de rutas.

Además, Aeromar continuó vendiendo boletos hasta el 14 de febrero. No obstante, el sistema de reservas de la línea aérea ya no permite comprar boletos. Pese a ello, pasajeros aún continúan con pasajeros que no podrán hacerse efectivos debido a la quiebra de la línea aérea.

(Especial)

A propósito de sus clientes, Aeromar indicó que emitirá información una vez que la administración de la empresa y la autoridad cuenten con alternativas.

“En lo correspondiente a los viajeros que cuentan con boletos para volar con Aeromar, se emitirá información una vez que se cuenten con alternativas en acuerdo con las autoridades competentes, las cuales conocen de la situación”, señaló la aerolínea en un documento publicado en su página web.

En tanto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) buscará que otras aerolíneas brinden el servicio de transporte a los pasajeros que no podrán hacer efectivos sus pasajes debido al cese definitivo de operaciones de Aeromar.

En un comunicado, la dependencia a cargo de Jorge Nuño indicó que se brindará apoyo a los usuarios que compraron boletos para volar del 15 de febrero en adelante.

“La SICT buscará que otras líneas aéreas hagan válido su ticket para viajar con ellos y que no se vean afectados en sus itinerarios, esto sujeto a la disponibilidad de cada aerolínea”, especificó la dependencia en un documento.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo informó que, a petición de los trabajadores de Aeromar, el gobierno procedió a embargar precautoriamente los bienes de la línea aérea, esto a fin de que estos puedan ser usados para brindar una indemnización a los empleados.

Además, la dependencia trabaja con los sindicatos de sobrecargos y pilotos para buscar una solución al problema laboral que deja Aeromar. En ese sentido, el gobierno pretende que, alrededor de 587 trabajadores, puedan ser contratados en otras líneas aéreas.

Asimismo, a partir de las 18:00 horas del jueves, los trabajadores de Aeromar tendrán garantizada la continuidad de servicios médicos y hospitalarios por parte del IMSS y se suspenderán los cobros de créditos hipotecarios y procedimientos extrajudiciales que se encuentren a cargo del Infonavit.