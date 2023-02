¿Qué hacer si tienes boletos para volar por Aeromar?

Aeromar anunció la suspensión de todas sus operaciones nacionales e internacionales a partir de este miércoles 15 de febrero, lo que marca la salida de la empresa regional del mercado de la aviación mexicana después de una operación ininterrumpida de 35 años.

Pese a sus problemas financieros, la aerolínea continuó operando hasta que ya no pudo continuar debido a que prácticamente solo tenía un par de aeronaves para cubrir su veintena de rutas.

Además, Aeromar continuó vendiendo boletos hasta el 14 de febrero. No obstante, el sistema de reservas de la línea aérea ya no permite comprar boletos. Pese a ello, pasajeros y pasajeras aún continúan con boletos que no podrán hacerse efectivos debido a la quiebra de la línea aérea.

A propósito de ello, Aeromar indicó que emitirá información una vez que la administración de la empresa y la autoridad cuenten con alternativas.

“En lo correspondiente a los viajeros que cuentan con boletos para volar con Aeromar, se emitirá información una vez que se cuenten con alternativas en acuerdo con las autoridades competentes, las cuales conocen de la situación”, señaló la aerolínea en un documento publicado en su página web.

En tanto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pidió a usuarios y usuarias que acudan con otras aerolíneas.

“En apego al público usuario que adquirió boletos para volar a partir del día de hoy, se recomienda acudir a los módulos de las aerolíneas Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús”.

¿Qué está pasando en Aeromar?

Aeromar tiene una deuda de 500 millones de pesos con el AICM, que le puso como plazo el 15 de febrero para cumplir con el pago.

La aerolínea regional se encuentra en una quiebra técnica desde finales de 2022. Pese a que sus colaboradores, pilotos y sobrecargos han postergado el estallamiento a huelga en varias ocasiones, el Gobierno de México había advertido a las aerolíneas que aquellas con más de un año de adeudos en el AICM serían retiradas de sus instalaciones.

Ante la situación de la empresa, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó hace varios meses que Aeromar podría saldar su deuda con el SAT mediante pagos a plazos.

En enero, la empresa presentó un plan de reestructuración de la deuda de 500 millones de pesos que tenía con el AICM. Sin embargo, el febrero, el aeropuerto le dio un ultimátum a la aerolínea: pagar antes del 15 de febrero o detener sus operaciones.

Por ello, este miércoles, se hizo efectiva la suspensión de todos los vuelos de Aeromar.