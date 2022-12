Incertidumbre y alza en tasas de interés: Los enemigos de la inversión en Crowfunding inmobiliario

El clima de incertidumbre generado por la inflación y el alza de tasas de interés desaceleró la inversión por crowdfunding o fondeo colectivo en el sector inmobiliario, con el cual se financian proyectos de vivienda, rentas, hoteles, comercios y hasta naves industriales, advirtieron directivos de firmas como M2Crowd, Briq y Monific que operan con este modelo en el país.

Simon Dalgleish, director general de M2Crowd, dijo que este año la plataforma de crowdfunding inmobiliario quedará hasta 33 por ciento por debajo de su meta de financiamiento de nuevos proyectos.

“No rompimos récord, no fue el mejor año. Por lo que he escuchado de otras plataformas, sí es un poco el entorno, hay mucha incertidumbre, entre otros factores que están pasando en el mundo, inflación, alza de tasas de interés, guerra en Ucrania, precios del petróleo”, dijo.

La situación ocasionó que muchos inversionistas demoren la toma de decisiones, disminuyan el ritmo de fondeo o busquen otras alternativas de menor riesgo para invertir.

“Parte del reto ha sido, de este lado, el no tener suficiente flujo de proyectos, al final del año debemos haber fondeado por lo menos unos 40 millones de pesos, pero ya comparado con la meta hubiéramos estado sobre 60 millones de pesos”, dijo.

Agregó que, en la parte de regulación y permisos para los competidores de crowdfunding inmobiliario, las autoridades financieras desahogaron muchos pendientes tras la pandemia, y aunque aún persisten retos, la compañía espera que, a partir del primer trimestre del 2023 podría obtener el permiso de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) para entrar al mercado financiero secundario.

Para Briq, una plataforma de crowdfunding para proyectos habitacionales, de renta y hoteles, la desaceleración en la inversión a causa de esta incertidumbre ocasionará que el crecimiento de la compañía este 2022 sea de un dígito bajo comparado con el desempeño del año anterior, comentó en entrevista Alberto Padilla, director general de la plataforma.

“Tuvimos un trimestre récord en la historia de la empresa en fondeo, que fue el tercer trimestre del año con casi 127 millones de pesos fondeados, pero, por ejemplo, el primero y segundo trimestre fueron más regulares, con fondeos de 70 a 75 millones de pesos y este cuarto trimestre va a ser parecido”, anticipó Padilla.

La compañía, que ha fondeado alrededor de 105 proyectos inmobiliarios en el país, de la mano de algunas desarrolladoras como Marhnos, destacó que el impacto se ve en el número de inversionistas nuevos en Briq, que pasó de 6 mil en 2021 a sólo 2 mil 500 en este año.

“Va a ser un año que tendrá un crecimiento casi de un sólo dígito comparado con el año pasado, que fondeamos 350 millones de pesos, vamos a cerrar como con 360 millones, puede ser, que para Briq es bueno, sin embargo, estábamos acostumbrados a más crecimiento”, señaló.

Crowdfunding en hoteles se salva por el turismo

La recuperación de la actividad turística en México tras la pandemia ha impulsado la inversión en hoteles, casas de descanso, negocios y rentas de estancias cortas por tendencias como la llegada de nómadas digitales y el home office, lo que ha impulsado a plataformas como Monific, especializada en inmuebles de hospedajes.

David Agmon, director general de Monific, una plataforma con más de 12 proyectos en Riviera Maya, Bacalar, San Miguel de Allende y Ciudad de México, dijo que este repunte incrementó la participación de inversionistas en el crowdfunding de 20 mil a 30 mil en un año.

“Levantamos aproximadamente 50 millones de pesos el año pasado y este año más o menos estamos cerrando en 80 millones, casi duplicando el monto. En los últimos tres meses ha bajado un poco el monto de inversión por el aumento de tasas, muchos inversionistas al tener tasas del 10 por ciento, nos ha pegado en el monto de inversión, pero es temporal”, señaló.

Destacó que esto se ve reflejado en una caída aproximada de un 30 por ciento en el fondeo; sin embargo, confían en que la demanda de espacios de descanso y estancias cortas como el Airbnb ayudarán a levantar más capital para desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios.