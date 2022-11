Aprovechan la ‘fiebre’ por álbum de Mundial Qatar 2022 para estafar

La fiebre desatada por el Mundial de Qatar 2022 ha sido aprovechada por los ciberdelincuentes, quienes han encontrado una forma de estafa mediante las estampillas del álbum Panini, las cuales ‘ofertan’ por redes sociales, como Facebook y WhatsApp, por un costo hasta 30 por ciento menor, haciéndose pasar por comercios bien establecidos.

Javier y su hijo fueron víctimas de ese ilícito conocido como phishing, que apela a las emociones y el cual suplanta la identidad de personas, en este caso de tiendas, que aparentan ser las auténticas, pues utilizan fotos, nombre, dirección de su ubicación física y hasta logotipos.

La fiebre por el Mundial de Qatar para ellos comenzó desde hace unas semanas, cuando adquirieron el álbum Panini para completarlo con los 670 cromos, para lo cual decidieron buscar las estampas a un precio más accesible.

“Las estampas están muy caras, pero vi una publicación en Facebook donde estaban más baratas y me animé a preguntar porque hasta tenían fotos de su local, me dijeron que había mucha demanda y si quería apartar mi caja de sobres, tenía que pagar por adelantado; la verdad yo no vi ninguna red flag y les deposité, después de eso dejaron de contestarme y entonces me di cuenta que todo había sido una estafa”, comentó el afectado.

Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, expuso que han detectado un creciente número de fraudes relacionados con el álbum de Qatar 2022; sin embargo, casos como el de Javier son los que más han llamado la atención por el alcance que ha tenido en diversos países de América Latina.

“Los estafadores están promoviendo en grupos de Facebook anuncios en marketplace, donde suplantan la identidad de un comercio, utilizan su nombre, dirección física y las imágenes que figuran en Google Maps para crear un falso perfil y ofrecer estampas a un precio atractivo; sin embargo, su objetivo es robar el dinero de las víctimas”, alertó el analista de ESET, empresa especializada en la detección de ciberamenazas.

Para Víctor Ruiz, fundador de la compañía de ciberseguridad Silikn, este tipo de delitos han sido exitosos porque forman parte de lo que se conoce como phishing, un tipo de estafa cibernética que apela a las emociones y que ha aprovechado la euforia de los aficionados por completar el álbum del Mundial de Qatar.

“Durante los últimos seis meses, el 39.1 por ciento de los intentos de ciberataques en México han sido mediante phishing, un conjunto de técnicas de ingeniería social que buscan engañar a las víctimas con la finalidad de que los usuarios ‘pesquen el anzuelo’ para estafarlos y robarles su dinero”, detalló Ruiz.

¿Cómo operan los cibercriminales?

Según el analista de ESET, la estafa comienza cuando la potencial víctima se pone en contacto con los ciberdelincuentes a través de WhatsApp, desde donde los delincuentes ofrecen estampas hasta 30 por ciento más baratas.

Luego de hacer el pedido, los criminales comparten un número de cuenta para que el comprador haga una transferencia para el pago anticipado.

“Una vez que la víctima realiza el pago, los ciberdelincuentes dejan de establecer contacto, el equipo de ESET identificó un perfil, cuya imagen y nombre probablemente sean falsos; observamos que desde esa cuenta se habían realizado una gran cantidad de anuncios ofreciendo estampas y en todos los casos se suplantó la identidad de un negocio de papelería que aparecía en Google Maps”, explicó el analista.

Añadió que los usuarios deben tener precaución, ya que es prácticamente imposible encontrar una caja de estampas por debajo de los mil 800 pesos.

¿Cuánto cuesta llenar el álbum del mundial?

El precio de un sobre con cinco cromos para el álbum Panini de Qatar 2022 es de 18 pesos, y para obtener una caja con 104 sobres, hay que desembolsar mil 872 pesos para tener un total de 520 estampas.

Para llenar dicho artículo de la manera más económica, un aficionado como Javier habría tenido que gastar entre 2 mil 400 y 3 mil pesos, lo que ha convertido a este producto en la estrella de la firma editorial italiana.

Las ganancias promedio de Panini a nivel mundial son de más de 500 millones de dólares anuales; sin embargo, durante la Copa del Mundo pueden duplicar esta cifra, según datos del sitio especializado, Inside World Football, los ingresos de la compañía en 2022 podrían superar los mil millones de dólares, gracias a la euforia que ha causado el álbum de Qatar.

“Es claro que para Panini representa un negocio el álbum de Qatar 2022, así que es prácticamente imposible que haya estampas más baratas, esa debe ser la primera advertencia de los aficionados cuando deciden comprar sobres en Facebook a precios ridículamente baratos”, detalló Camilo Gutiérrez.

En ese sentido, el analista de ESET pidió a los aficionados comprar los cromos en locales oficiales y confiables, ya que esto evitará que se conviertan en víctimas de los ciberdelincuentes.