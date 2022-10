Álbum Panini del Mundial: ¿Dónde hacer intercambio de estampas en la CDMX?

46: Estamos a 46 días de que dé inicio el Mundial de Qatar 2022 y la afición pambolera está que no puede con la emoción de volver a vivir la justa del balompié más importante del orbe, y con ello la fiebre por el álbum Panini se ha hecho presente.

Bueno, en realidad esto ocurrió desde julio pasado, cuando se anunció en México las fechas de preventa, así como los precios y el lanzamiento del libro que este año contiene 670 estampas y que todo coleccionista desea llenar.

Sin embargo, suele ser complicado -por no decir imposible- encontrarte con cromos repetidos, que en realidad a ti no te sirven pero que ya pagaste por ellos, entonces habrá que buscar alguna forma de que te sirvan para algo porque admitámoslo, los sobres no son nada baratos.

En otros años, las personas se juntaban en parques o plazas públicas para intercambiar estampas, una forma inteligente no solo de encontrar lo que buscas sin tener que pagar de más, sino para conocer a otras personas con los mismos gustos y aficiones que tú.

¿Dónde hacer intercambio de estampas Panini en CDMX?

Si apenas eres nuevo en el mundo de los coleccionables o todavía no te actualizas sobre los sitios a los que puedes acudir para intercambiar las estampas de tu álbum Panini, llegaste a la nota correcta. Te compartimos algunos sitios en la CDMX donde puedes asistir para buscar y ofrecer cromos del libro del Mundial.

Instituto de la Juventud CDMX

El Injuve de la CDMX está organizando un evento llamado ‘¡Pásame la que me falta!’ a donde podrás asistir con tu álbum y estampas sobrantes para ver si alguien tiene algunas de las que necesites y así llenar tu libro coleccionable.

De acuerdo con lo publicado por la dependencia en sus redes sociales, este evento tendrá lugar todos los sábados a partir de este 1 de octubre, de 11 a 16 horas en las instalaciones del Injuve, ubicadas a la salida del metro Colegio Militar de la línea 2, dirección Cuatro Caminos.

Torre Latinoamericana

La Torre Latinoamericana, ubicada en el centro de la CDMX, también se ha convertido en punto de encuentro para los amantes del futbol y el álbum Panini.

En sus redes sociales, compartieron que los martes y viernes de septiembre y octubre, de 12 a 15 horas, habrá punto de encuentro en el piso 37 del edificio no solo para que intercambies, sino para que compres en caso de que lo prefieras.

Centro de Coyoacán

¡No te preocupes! También hay sitios en el sur de la CDMX para que busques a alguien que tenga el cromo que te falta, y también que tú tengas alguno que otra persona necesite.

La Fuente de los Coyotes o el Kiosco del centro son el punto de encuentro para todos los pamboleros los días miércoles de 11 a 17:30 horas.

Bellas Artes

La Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes son el punto de encuentro por excelencia para todos los coleccionistas, pues además de ser un sitio céntrico y de fácil acceso, tiene la capacidad de albergar una gran cantidad de personas.

Si quieres citarte en este sitio, todos los sábados a partir de las 11 horas podrás avistar a un grupo de personas con álbum y estampas en mano para hacer la búsqueda de lo que necesites.

Sucursales de Mixup

¡Sí! Aunque hay no hay tantas sucursales como hace algunos años, las tienda de Mixup también se han unido a la fiebre del álbum Panini y de todos aquellos que buscan completar el codiciado álbum.

De acuerdo con sus redes sociales, los sábados de 16 a 18 horas son los días que la invitación a intercambiar tus estampitas está abierta, así que puedes asistir para ver si alguien más tiene lo que estás buscando. Las direcciones puede consultarlas directamente en la página de Mixup.