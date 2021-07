Amazon es demandada en EU por artículos peligrosos... como ropa inflamable y secadoras de pelo ‘explosivas’

Amazon fue demandada por la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos, que busca una orden que determine que el minorista en línea más grande es legalmente responsable de los productos defectuosos vendidos en su extenso mercado de terceros.

La denuncia presentada el miércoles dice que Amazon vendió ropa de dormir para niños que no cumplía con los estándares federales de inflamabilidad; unos 24 mil detectores de monóxido de carbono que no se activaron cuando el gas nocivo estaba presente; y 400 mil secadores de pelo que corrían el riesgo de sufrir descargas eléctricas y electrocuciones. Cada uno de los productos fue vendido por uno de los millones de vendedores externos de Amazon, y todos utilizaron un servicio llamado Fulfillment By Amazon, en el que la empresa almacena y distribuye los productos en nombre de sus vendedores.

Después de que la CPSC notificó a Amazon sobre los defectos, la compañía con sede en Seattle eliminó algunos de los listados de productos, notificó a los clientes que sus productos presentaban un peligro y ofreció un reembolso, pero las acciones fueron insuficientes, dijo la agencia en su queja. Amazon “no quería que esto se llamara un retiro del mercado, y no quería que se le considerara legalmente responsable de estos productos”, dijo el portavoz de la CPSC, Joe Martyak. “Ese es el factor decisivo aquí. Creemos que usted es responsable de esto “.

Amazon ha enfrentado una serie de demandas por responsabilidad por productos en los Estados Unidos que buscan responsabilizar a la compañía por los daños causados por los artículos comprados en su mercado. La compañía ha argumentado que no es responsable de los bienes vendidos por proveedores externos, diciendo que se limita a establecer un servicio de conexión de compradores y vendedores, y, en un caso, comparando a sí mismo a un subastador en lugar de un minorista.

“La seguridad del cliente es una prioridad máxima y tomamos medidas rápidas para proteger a los clientes cuando tenemos conocimiento de un problema de seguridad”, dijo la portavoz de Amazon, Mary Kate McCarthy, en un comunicado en respuesta a la queja de la CPSC.

Amazon eliminó los listados de los productos que pudo identificar, aconsejó a los compradores que los destruyeran y ofreció “expandir nuestras capacidades para manejar retiradas” de productos vendidos tanto por Amazon como por sus comerciantes, dijo. “No tenemos claro por qué la CPSC ha rechazado esa oferta o por qué han presentado una queja para obligarnos a tomar acciones casi completamente duplicadas de las que ya hemos tomado”.

La CPSC es más conocida por las retiradas voluntarias de productos defectuosos y peligrosos, en las que la agencia y un fabricante o distribuidor acuerdan las líneas generales de una retirada. Coordina unos 300 retiros de este tipo al año.

Acciones como la denuncia contra Amazon son mucho más raras. Martyak dijo que la CPSC ha demandado a las empresas para tratar de obligar a un retiro del mercado sólo “un puñado” de veces en la última década, incluida la semana pasada, cuando la CPSC demandó a Thyssenkrupp Access, alegando ascensores residenciales defectuosos. En ese caso, la empresa se opuso a la demanda de un retiro del mercado.

“Estamos ansiosos por trabajar con ellos en esto”, dijo Martyak sobre Amazon. “La puerta todavía está abierta en cuanto a recordar esto”.

La queja busca una determinación de que Amazon es un distribuidor de productos de consumo bajo la Ley de Seguridad de Productos de Consumo y una orden que obligue a la compañía a trabajar con la agencia para eliminar el riesgo de los productos defectuosos para los consumidores.