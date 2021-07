Amazon se quiere ‘meter’ hasta en tus sueños... y ya le dieron permiso

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos otorgó el viernes la aprobación a Amazon.com para usar un sensor de radar que detecte el movimiento y “habilite las funciones de rastreo del sueño sin contacto”.

El 22 de junio Amazon pidió a la FCC, que regula los usos de ondas de radio, permiso para comercializar un dispositivo que usa radar.

La tecnología captura el movimiento en tres dimensiones, lo que permite al usuario controlar sus funciones a través de gestos y movimientos simples, dijo la compañía en un documento.

La función, según Amazon, podría ayudar a las personas con “problemas de movilidad, del habla o del tacto” y podría monitorear el sueño con un alto grado de precisión.

“El uso de sensores de radar en el seguimiento del sueño podría mejorar la conciencia y el manejo de la higiene del sueño, lo que a su vez podría producir importantes beneficios para la salud de muchos estadounidenses”, dijo Amazon en su presentación. “Los sensores de radar permitirán a los consumidores reconocer posibles problemas de sueño”.

Amazon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La compañía no describió completamente el dispositivo en su presentación, pero dijo que no sería un dispositivo móvil.

La FCC otorgó anteriormente un permiso similar a Google para que el radar permita el control sin contacto de los teléfonos inteligentes Pixel, dijo la agencia en su carta aprobando la solicitud de Amazon.

Amazon está avanzando hacia la salud y el bienestar con su pulsera Halo. El dispositivo, que busca medir la grasa corporal y los tonos de voz, ha sido calificado por algunos críticos como invasivo y demasiado negativo.

La compañía también ha estado desarrollando durante mucho tiempo tecnología diseñada para permitir que los clientes controlen los dispositivos con la mano u otros gestos. Esa funcionalidad fue un punto de venta del desventurado teléfono inteligente Fire y aparece en patentes relacionadas con los altavoces inteligentes de Amazon Echo.