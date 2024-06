Es oficial: Clara Brugada recibe constancia de mayoría de votos como jefa de Gobierno de CDMX

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) entregó la constancia de mayoría a Clara Brugada. El documento acredita a la morenista como jefa de Gobierno electa en la entidad.

Fue la consejera Patricia Avendaño quien hizo entrega de la constancia a Brugada, que estuvo acompañada de Marcelo Ebrard y Alejandro Encinas, junto con otros líderes de Morena.

‘’Vamos a ser un Gobierno innovador. A los habitantes de la CDMX no les voy a fallar’', sentenció Brugada. Agregó su agradecimiento las y los ciudadanos por salir a votar.

Durante el acto, se escucharon consignas como ‘‘¡Viva la Ciudad de México!’' y ‘’Sí se pudo, sí se pudo’'.

Brugada también agradeció al IECM. ‘’A todos los ciudadanos y ciudadanos, consejeros y consejeras, invitados especiales que me acompañan, a todos ellos gracias’', dijo.

También comentó que cuando las personas votan, la democracia se fortalece. ‘’En democracia, todos y todas somos importantes’', dijo.

¿Cómo le fue a Clara Brugada en las elecciones 2024 frente a Santiago Taboada?

Los cómputos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) cerraron la noche del lunes 3 de junio.

Según los datos del IECM, Brugada recibió el 51.75 por ciento de los votos, mientras que su principal perseguidor, Santiago Taboada, candidato de la alianza opositora PRI-PAN-PRD, obtuvo el 38.97 por ciento de los votos.

Salomón Chertorivski, candidato de Movimiento Ciudadano, obtuvo un 7.37 por ciento de los votos a falta del cómputo de 80 actas.

En el extranjero ganó Taboada, con 29 mil 236 votos, frente a 13 mil 945 de la morenista y 2 mil 223 de Chertorivski.

“Yo en estas elecciones me metí con las reglas y las instituciones en las que he creído. Les agradezco porque puedo verlos de frente y decirles: lo dejamos todo en la cancha, no nos guardamos nada. Hicimos todo, y reconocemos a quién será la próxima jefa de Gobierno y a la cual le deseo lo mejor”, dijo Taboada al reconocer su derrota.