La ruta sí fue Clara: Brugada es virtual jefa de Gobierno de la CDMX

Clara Brugada se perfila para ser la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con el conteo rápido de las autoridades electorales este domingo 2 de junio.

Los resultados preliminares del conteo rápido del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) proyectan una intención de voto del 49 al 52.8 por ciento para la candidata de Morena y aliados, por encima de Santiago Taboada, quien obtuvo un margen del 37.2 al 40.5 por ciento.

Las elecciones en la Ciudad de México fueron cerradas, de acuerdo con la encuesta de salida de El Financiero, que daba como resultado una contienda reñida con una ligera ventaja para Clara Brugada, de Morena y aliados.

Santiago Taboada reconoció los resultados y admitió que ‘no nos alcanzó'

“Yo en estas elecciones me metí con las reglas y las instituciones en las que he creído. Les agradezco porque puedo verlos de frente y decirles: lo dejamos todo en la cancha, no nos guardamos nada. Hicimos todo, y reconocemos a quien será la próxima jefa de Gobierno y a la cuál le deseo lo mejor”, dijo Taboada en reconocimiento de la derrota.

A lo largo de su mensaje, el exalcalde de Benito Juárez dijo que confiaba en las instituciones, y que continuará en la Ciudad de México.

Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, felicitó a Clara Brugada por los resultados y “por haber conquistado la confianza mayoritaria de la gente”, asegurando que Movimiento Ciudadano no es un grupo de discordia y que se debe actuar con responsabilidad.

Brugada se había declarado ganadora de las elecciones con una margen de ventaja de 15 por ciento, respaldada por al menos tres encuestas.

Mientras, Santiago Taboada reportó que ganaron la elección con una ventaja de 5 por ciento, además de que militantes del PRI-PAN-PRD se movilizaron al Ángel de la Independencia para celebrar una supuesta victoria.

Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, insistió en esperar el posicionamiento del INE, señalando que era lo legal, evitando cualquier mensaje de victoria o sobre que los resultados no le favorecieron.