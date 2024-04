Sheinbaum incluye a Marcelo Ebrard en ‘dream team’ para revisar el T-MEC en 2026

En un evento exclusivo organizado por Council of Americas, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, aseguró que ya tiene listo a un equipo de expertos que se encuentra analizando los temas que se discutirán en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) programada para 2026.

La aspirante presidencial destacó que, con voluntad política, el proceso de revisión podrá llevarse a cabo sin contratiempos.

La ex jefa de Gobierno señaló que “depende de la voluntad política de todos los presidentes, y esa revisión del tratado no solo la hace el Gobierno, sino con la ayuda de la iniciativa privada”.

¿Quiénes son los expertos que ayudarán a Sheinbaum con la revisión del T-MEC?

“Nosotros ya estamos trabajando en ello, tenemos un equipo de trabajo en el que trabajan Altagracia Gómez, el doctor Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard y Diana Alarcón”, afirmó.

Sheinbaum señaló que su equipo se encuentra examinando los puntos que podrían ser objeto de debate, como los transgénicos y la energía, aunque este último tema prácticamente quedó resuelto.

Expresó su confianza en que, dada la interdependencia mutua y el hecho de que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y Canadá, la revisión del T-MEC en 2026 podrá llevarse a cabo sin grandes problemas.

“Estamos viendo temas de cómo potenciar el tratado en esta revisión de 2026. Creo que es tanta la dependencia mutua, siendo México su principal socio comercial, que evidentemente, desde nuestra perspectiva de resguardar la soberanía de nuestro país, defendiendo a México y a los mexicanos desde el exterior, es factible hacer esta revisión sin grandes problemas”, afirmó la aspirante presidencial.

Más temprano este lunes, Claudia Sheinbaum firmó el compromiso del Pacto por la Primera Infancia, el cual busca impulsar políticas en favor de la niñez.

Sheinbaum junto a los dos candidatos a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez con colectivos y miembros de la sociedad civil firmaron el pacto para beneficiar a los 12.4 millones de niñas y niños.

¡Gracias por tu compromiso @Claudiashein! Tu firma significará mejores condiciones de vida para las 12.4 millones de niñas y niños en #PrimeraInfancia 👶🏽.



Juntas y juntos podremos hacer de México 🇲🇽 el mejor lugar para nacer y crecer.#YaFirméPorlaPrimeraInfancia pic.twitter.com/bEHJtKPwGx — Pacto por la Primera Infancia (@Pacto1aInfancia) April 22, 2024

“Tenemos una visión de protección, muy especial por haber sido madres y por tener una relaciones especial con los niños y niñas de la primera infancia”, explicó.

En el evento realizado en el Papalote Museo del Niño en la Ciudad de México, Sheinbaum enfatizó que los niños y las niñas no son el futuro, sino el presente de México, y que su bienestar desde la primera infancia es fundamental para el desarrollo del país.

“Los niños y las niñas, particularmente desde la primera infancia no son el futuro de México, son el presente, si nosotros no atendemos, protegemos, cuidamos, nutrimos, alimentamos, les damos la posibilidad de jugar y ser felices, después no tendremos los ciudadanos que México necesita”, dijo.

Asimismo el Pacto inspecciona garantizar el ejercicio pleno de los derechos desde los primeros años de la vida.

“¿Qué tenemos que hacer cuando lleguemos al gobierno de la República? La primera, es el apoyo desde el embarazo a las mujeres porque muchas veces o por falta de información o por falta de distintas razones, incluso de pobreza, no conocemos a que nos vamos a enfrentar en el momento en que nos vayamos enfrentar en el momento en que nazca nuestros hijos o nuestras hijas”, sostuvo.

“Segundo, la Salud. Los niños y niñas en la primera infancia requieren de atención y la salud tiene que ver la prevención para que se puedan hacer, se llaman los tamizajes suficientes para saber si nuestros hijos tienen algún problema que después van a enfrentar, la vacunación indispensable, pero también el seguimiento de la salud de nuestros pequeños, particularmente en los primeros mil días de vida, pero no sólo hasta los seis años, y evidentemente posterior”, comentó.

“La otra, muy importante, tiene que ver con la educación desde la primera infancia. A veces pensamos que la educación inicia con nuestros hijos cuando entran a la Primaria, pero no es cierto. La educación, la estimulación temprana empieza desde los primeros meses, que nuestros hijos e hijas tengan la oportunidad de aprender, de motivarse, les va a dar una vida posterior, muy importante y, por otro lado, lo que tiene que ver con la alimentación, con la nutrición. Que desde muy pequeños tengan la oportunidad de nutrirse. y ahí es importantísima la lactancia materna”, concluyó.

¿Cuáles son las metas del Pacto por la Primera Infancia?