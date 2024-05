Derrumbe de la Línea 12 del Metro fue por errores de construcción: Sheinbaum

La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, una semana después de que se cumplieron tres años del derrumbe de un tramo de la Línea 12 del Metro en el que murieron 26 personas, reiteró que hay un informe de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con las causas del colapso, el cual establece que fue originado por los errores en construcción.

El pasado viernes 3 de mayo, la abanderada oficialista ignoró el tercer aniversario de la tragedia que marcó su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ya que no le dedicó ningún mensaje ni en memoria de las víctimas ni en solidaridad a sus familiares.

Sheinbaum, en rueda de prensa en Campeche, fue cuestionada al respecto: “¿Para usted de plano el asunto de la Línea 12 del Metro ya no es tema que no mereció alguna mención siquiera para los familiares de las víctimas?”.

“Lo que pasa es que a mí no me gusta, porque no creo que sea correcto estar haciendo una presunción de cómo atendemos a las víctimas; se atiende a las víctimas porque es nuestra obligación y así lo hicimos en el momento del accidente, desde que estuvimos ahí hasta la fecha. Todavía se sigue atendiendo”, justificó.

La exjefa de Gobierno, quien calificó la tragedia como un “accidente” y adelantó que “todavía hay carpetas de investigación en puerta”, destacó que Grupo Carso, la empresa que construyó la Línea 12, propiedad del magnate Carlos Slim, aunque no estuvo de acuerdo con el dictamen de que el colapso fue originado por los errores en su construcción, accedió a reconstruir la Línea 12.

“Sobre la Línea 12, lo hemos dicho muchas veces, hay un informe de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de cuáles fueron las causas del accidente, igual de los dos informes de DNV, e importante también es que la empresa constructora, aun cuando no estuvo de acuerdo con el dictamen, cooperó para poder reconstruir completamente la Línea 12 y también para dar apoyo a todas las víctimas”, subrayó.

La candidata oficialista reprochó que la oposición haga “un uso político deleznable” de la tragedia, pese a que la fiscalía capitalina, con la anuencia de los familiares de las víctimas, estableció que hubiera una justicia restaurativa.

“Fíjense. Muchas víctimas de la Línea 12 presentaron un amparo para que no fuera utilizado el accidente ni a ellos mismos como parte de la campaña política, y aun así el PRIAN hace un uso político deleznable de la tragedia. No estamos de acuerdo con la manera en que se actúa y nosotros siempre hemos estado al lado de las víctimas y de la justicia, siempre”, agregó la aspirante presidencial.

Descalifica informe

En otro tema, Sheinbaum Pardo descalificó el informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México, conformada por 17 científicos, investigadores y profesionales, el cual, consideró, “tiene motivos políticos”.

Además, explicó que proporcionar ivermectina, que es un medicamento para piojos, fue una decisión médica y técnica con información científica.

La aspirante morenista objetó dicho informe, el cual determinó que la capital mexicana, durante su gestión como jefa de Gobierno, se convirtió en la zona más mortal durante la segunda ola de la pandemia y, a su vez, la más letal, lo cual ocurrió por el uso de datos incorrectos o falsos para el cálculo del semáforo de riesgo y la posposición de las medidas sanitarias conducentes.

“No estoy de acuerdo con este informe, que en realidad tiene motivos políticos; no tiene otro motivo, porque, además, por qué lo están sacando ahora, si ya pasaron dos años de la pandemia”, dijo y puso énfasis en que su gobierno fue reconocido internacionalmente por el manejo de la pandemia.

Por otro lado, Sheinbaum confirmó que el 1 de septiembre próximo asistirá al Zócalo capitalino al último Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.