Se placea Sheinbaum con Brugada en CDMX y culpa ‘al PRIAN’ de escasez de agua en BJ

La Ciudad de México “no es una ciudad de derecha”, por lo que Morena obtendrá el triunfo el 2 de junio, ya que el PRIAN, que postula a Santiago Taboada a la Jefatura de Gobierno de la capital, es uno de los grupos “más corruptos que haya habido en toda la historia de la ciudad”, afirmó la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum.

La abanderada morenista, al encabezar un mitin en la alcaldía Iztacalco, aseguró que la Ciudad de México es una ciudad “progresista” y de “libertades democráticas”, por lo que expresó su confianza en que Morena y su coalición obtendrá el triunfo en la capital.

En su segundo día de encabezar mítines en la capital, acusó que los integrantes de este grupo del PRIAN son los responsables de que no haya agua en la alcaldía Benito Juárez, ya que, aunque en dicha demarcación hay pozos, se construyeron tantos edificios que es “imposible” que haya agua suficiente.

“Es importante que, más allá de las obras, de las acciones, entendamos lo que está en juego. Este grupo (...) el PRIAN le llamamos, este grupo que se ha postulado a la Jefatura de Gobierno, es quizá de los grupos más corruptos que haya habido en toda la historia de la ciudad. Muy corrupto. Imagínense lo que hicieron en la Benito Juárez, que llenaron de edificios a cambio de departamentos para ellos, imagínense lo que harían en toda la ciudad, ¿verdad que no?”, dijo.

La exjefa de Gobierno de la capital puso énfasis en que, a partir de sus recorridos realizados el domingo pasado por las alcaldías Coyoacán, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, así como su visita este lunes a la alcaldía Iztacalco, puede decir que “vamos a ganar la Ciudad de México”.

Al inicio de su discurso, Sheinbaum Pardo manifestó su agradecimiento al alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, con quien, dijo, le une una historia de lucha muy larga en la Universidad Nacional Autónoma de México para que no se privatizara; no obstante, al mencionar su nombre, se escuchó una rechifla, ante lo cual Sheinbaum soltó: “Si me dan respeto, se los voy a agradecer”.

La candidata de Morena a la Jefatura de la Ciudad de México, Clara Brugada, en su turno, consideró que, de ganar el 2 de junio, en las alcaldías donde haya problemas de escasez de agua no puede haber más construcciones inmobiliarias.

“(Se definió) que en todas las alcaldías, que es lo que proponemos, donde tengamos problemas de agua, no puede haber más construcción inmobiliaria hasta que tengamos agua suficiente, así que esa es la gran tarea. Pero vean lo que significa la propuesta del PRI y del PAN, significa extender la corrupción”, aseguró.